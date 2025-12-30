De Belgische topwielrenster Lotte Kopecky kondigde vorige week al aan dat ze weer verliefd is. Wie de gelukkige is, wilde toen niet verklappen. Inmiddels is wél bekend wie de nieuwe geliefde is van de tweevoudig wereldkampioene. Het blijkt te gaan om een legendarische naam in de wielerwereld.

Kopecky is ongetwijfeld een van de beste Belgische wielrensters ooit, ook al won ze afgelopen seizoen minder koersen dan gebruikelijk. Gelukkig is er voor haar op privé-gebied meer reden om te juichen. De 30-jarige renster van Team SD Worx is namelijk weer tot over haar oren verliefd.

'Ik kom niet meer alleen thuis'

Deze relatie bevestigde ze vorige week al aan Sporza. "Ik kom niet meer alleen thuis. Ik ben heel gelukkig", verklaarde ze toen. Kopecky was echter heel mysterieus over haar nieuwe geliefde. "We zijn alleen niet van plan om een Instagram-post te delen over onze relatie. Het hoeft geen item te zijn, maar mensen mogen het wel weten. Geen probleem. We zijn heel gelukkig samen."

Legendarische wielernaam

Enkele dagen na het mysterieuze interview is toch naar buiten gekomen wie de nieuwe geliefde van Kopecky is. Nieuwsmedium Dag Allemaal wist te melden dat het gaat om de 23 jaar oudere Axel Merckx. Bij die achternaam gaan bij alle wielerliefhebbers een belletje rinkelen. Axel is dan ook de zoon van de legendarische Eddy Merckx, die vijfmaal de Tour de France wist te winnen. Axel zelf heeft ook een loopbaan als professioneel wielrenner achter de rug. Echter was die iets bescheidener dan die van zijn vader.

Het tweetal hintte de afgelopen weken al op een relatie. Zo werden ze samen gespot tijdens enkele wielerkoersen. Ook deelden Kopecky en Merckx al beelden van hen samen tijdens een trainingsritje op de fiets en een rondje autorijden op een racecircuit.

Eerdere wielerrelaties

Het is voor beiden niet hun eerste relatie binnen het wielerpeloton. Kopecky was tot enkele jaren geleden samen met haar 41-jarige ex-coach Kieran De Fauw. Merckx had op zijn beurt al een relatie met voormalig wereldkampioene tijdrijden Chloé Dygert (28). Hij was daarvoor zelfs getrouwd met de Canadese ex-triatlete Jodi Cross (35), met wie hij twee dochters heeft.