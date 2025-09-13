Mathieu van der Poel heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn voorbereiding voor het WK mountainbike. Toch heeft de Nederlander een grote uitdaging: zijn benen. De vermoeidheid is, door de eerdere wedstrijden dit seizoen, voelbaar.

Van der Poel heeft al een week in Crans-Montana doorgebracht. In de Zwitserse plaats strijdt de 30-jarige Nederlander zondag om de wereldtitel op de mountainbike. "Ik heb bijna elke dag op het parcours kunnen trainen en om uit te zoeken hoe de ideale lijnen lopen", zei Van der Poel in een video van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

'Voel me beter dan in Les Gets'

Van der Poel, die eind augustus in de Renewi Tour zijn laatste wegwedstrijd reed, trainde daarna thuis zowel op de wegfiets als de mountainbike alvorens naar Zwitserland af te reizen. "Hier heb ik het laatste specifieke werk kunnen doen."

"Ik voel me beter dan in Les Gets", gaat Van der Poel verder. "En dan gaat het niet alleen om de benen, maar ook om de techniek. Ik voel me goed op dit parcours en hoop dat het genoeg is om zondag met de beste rijders mee te kunnen", aldus Van der Poel, die al een wereldtitel op de weg veroverde en zevenvoudig wereldkampioen veldrijden is.

'Die zijn nodig'

Hoewel Van der Poel aangeeft dat zijn beter beter voelen dan in Les Gets, vormen zijn benen ook een uitdaging. De vermoeidheid is door eerdere wedstrijden dit seizoen toegetreden bij de Nederlander. "Ik voel me zeker niet zo goed meer als aan het begin van dit seizoen", vertelt hij aan de Telegraaf. "Maar ik denk dat ik hard gewerkt heb om er een mooie wedstrijd van te maken. Ik heb hard getraind om gevoel te krijgen op de mountainbike en veel korte intensieve accenten gelegd, want die zijn nodig op dit parcours”