Mathieu van der Poel hoopt zondag zijn grote droom eindelijk waar te maken. De toprenner pakte al wereldtitels op de weg, in het veld en in het gravel, maar hoopt dan ook het WK mountainbike te winnen. Van der Poel staat erom bekend dat hij niet bang is op de fiets, maar dinsdag ging hij wel heel erg ver.

Van der Poel is inmiddels naar Zwitserland afgereisd om zich voor te bereiden op het WK. Om goed te kunnen mountainbiken moet je weinig angsten kennen, want de sport is tenslotte ook erg gevaarlijk. De kans is echter klein dat Van der Poel enige angst kent als hij over het parcours rijdt aanstaande zondag. Hij heeft namelijk deze week al veel engere dingen meegemaakt.

De 30-jarige alleskunner deelt op zijn Instagram een aantal foto's die tegelijkertijd schitterend, maar voor mensen met hoogtevrees ook beangstigend zullen zijn. Van der Poel heeft in Zwitserland de hoogte opgezocht en rijdt op zijn fiets over een aantal hoge bruggen met daaronder een flink ravijn. Er zit wel een railing aan de zijkant, maar bij een valpartij kan het alsnog weleens flink fout aflopen. Gelukkig is dat niet gebeurd, want Van der Poel deelt later ook nog een foto waarop hij door een tunnel rijdt.

i Van der Poel zoekt de hoogte op. © Instagram / Mathieu van der Poel

Verzameling compleet?

Van der Poel staat zondag in het Zwitserse Valais om 13.30 uur aan de start bij de zogeheten cross-country, dat is de discipline die ook olympisch is. Hij kan daar zijn collectie wereldtitels in de wielersport compleet gaan maken. Van der Poel werd in 2023 wereldkampioen op de weg, voegde daar vorig jaar ook nog een regenboogtrui in het gravel aan toe en won een recordaantal van zeven WK's in het veldrijden.

Eerdere teleurstellingen

Waar het in de andere disciplines Van der Poel vaak gemakkelijk lijkt af te gaan, heeft hij in het mountainbiken al de nodige teleurstellingen meegemaakt. Zo hoopte hij in 2021 op de Olympische Spelen een gooi te doen naar het goud, maar door een valpartij viel die droom compleet in duigen.

Eerder dit jaar viel hij bij zijn eerste mountainbikewedstrijd in ruim twee jaar twee keer en daarbij blesseerde hij zijn pols. Van der Poel maakte eind augustus zijn rentree op de mountainbike en werd toen zesde in een wereldbekerwedstrijd.