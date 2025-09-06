Sven Nys (49) was in de eerste jaren van Mathieu van der Poel een van zijn Belgische rivalen in het veldrijden. De tweevoudig wereldkampioen cyclocross, zoals de sport ook heet, blijkt al een tijdje een geheim met zich mee te dragen.

Het blijkt dat Nys, die liefst negenmaal op het podium stond bij het WK veldrijden, in 2024 in stilte is getrouwd met Anneke Van den Eynde. Hij hield dat stil, totdat hij het op de Belgische zender Radio 2 bekendmaakte in De Weekwatchers.

"Ik stond er niet meteen voor te springen, maar ik ben vorig jaar opnieuw getrouwd", legt hij uit. Ook vertelt hij dat Anneke min of meer het initiatief nam. Na haar doortastende handelen belde Nys naar de burgemeester. "We trokken snel onze jeansbroek aan, handtekening gezet en zijn nadien iets gaan eten in Antwerpen."

'Ouders wisten van niks'

Kennelijk ging het allemaal zo snel, dat Nys niet al zijn naasten had geïnformeerd. “Mijn ouders wisten van niks", zegt de 9-voudig Belgisch kampioen veldrijden. "Alleen onze twee kinderen waren op de hoogte. Het was het perfecte moment om die stap te zetten”, vertelt Nys.

“We komen goed overeen, dit hoorde gewoon bij wie wij zijn." Daarna wilden ze de media niet inlichten, want: "Het is iemand die graag op de achtergrond blijft."

Feest

Toch kwam het nog tot een huwelijksfeest, zij het met enige vertraging, in juni 2025. "Wij verjaren allebei in juni. We hadden de vrienden uitgenodigd op een verjaardagsfeestje en op dat feest hebben we aangekondigd dat we maanden eerder getrouwd waren."

Nys is sinds 2015 samen met met Anneke Van den Eynde. Daarvoor was hij getrouwd met Isabelle Nijs, de moeder van veldrijder Thibau.

Mathieu van der Poel

De nadagen van Nys waren net de jaren waarin Mathieu van der Poel met reuzensprongen de top van het veldrijden beklom. Nys werd dus voor het laatst wereldkampioen in 2013, terwijl MVDP twee jaar later zijn eerste titel opeiste.

Nys deed dat jaar nog mee en werd 17e. Bij zijn laatste deelname, in 2016, eindigde Nys zelfs voor Van der Poel: vierde versus vijfde. Inmiddels heeft Van der Poel zeven gouden WK-plakken opgehaald.