Grote tragedie ontsiert Ronde van Vlaanderen: twee dodelijke ongevallen, één Nederlander overleden

De Ronde van Vlaanderen begint zondag in mineur. Tijdens de amateurkoers op zaterdag, een voorproefje op de profwedstrijd, zijn twee deelnemers overleden. Daarnaast vielen er tientallen gewonden. "Onvermijdelijk", aldus de organisatie.

Het verwachte duel tussen topwielrenners Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel in het mythische 'monument' belooft meer dan een miljoen toeschouwers te trekken, maar de amateurkoers van vandaag werd ontsierd door twee dodelijke ongevallen.

De eerste renner, wiens identiteit niet bekendgemaakt is, kwam ten val in Maarkedal. Ondanks snelle medische hulp kon hij niet meer gereanimeerd worden. "Ondanks alle inspanningen overleed hij ter plaatse aan een hartstilstand", bevestigde Gert Van Goolen, woordvoerder van de organisatie.

Het drama bleef echter niet bij één slachtoffer. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws is een tweede deelnemer, een Fransman, eveneens overleden in de buurt van de Quaremont, vlakbij de iconische Kluisberg.

'Onvermijdelijk'

Naast deze fatale incidenten is er nog een derde ernstig ongeval gemeld: een andere wielrenner moest gereanimeerd worden en per helikopter worden afgevoerd na een crash op de Oude Kwaremont. Daarnaast vielen er tientallen gewonden met diverse breuken, wat de organisatie omschreef als "onvermijdelijk" gezien het parcours en het grote aantal deelnemers.

Dit tragische nieuws overschaduwt de feestelijke sfeer die normaal gesproken rond De Ronde hangt. De koers is meer dan alleen een sportevenement en wordt met bijna religieuze passie beleefd in Vlaanderen. De strijd tussen Pogi en MVDP is een van de meest enerverende in de wielersport, dankzij hun glansrijke carrière.

Waar topwielrenner Van der Poel (30) begon met schitteren in het veldrijden en vervolgens in eendagswedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, een van zijn favoriete terreinen, manifesteerde het jonge talent Pogacar zich eerst als ronderenner, met zijn eerste Tourzege in 2020.

En terwijl de grote rivaal van Van der Poel Wout Van Aert is, strijdt Pogacar tegen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Niemand twijfelt er echter aan dat de koers van morgen zeer spannend zal worden.