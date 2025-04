Bijzondere prijs voor Belgische wielrenner na zege in Frankrijk: zijn hele gewicht aan speciale kaas

Het was een bijzondere dag voor de 27-jarige Lander Loockx. De Belgische wielrenner boekte zijn eerste profzege (omdat hij vooral bekend is als veldrijder) en hield daar een héél bijzondere prijs aan over.

Namelijk zijn hele gewicht aan kaas. U mag zelf raden welk soort. Hint: Loockx won de eendagskoers van Parijs naar Camembert. De 27-jarige wielrenner ontsnapte met vier Fransen en was vervolgens de snelste in een eindsprint. Loockx is een renner van Unibet Tietema Rockets. Dat is de ploeg van Bas Tietema.

Loockx neemt ongeveer 72 kilo aan de witte schimmelkaas camembert mee naar huis, weet Het Laatste Nieuws.

Dwars Door Vlaanderen

De wielerkoers van Parijs naar Camembert stond woensdag in de schaduw van de klassieker Dwars Door Vlaanderen in België. Daar trok Neilson Powless op opvallende wijze aan het langste eind. Team Visma | Lease a Bike zette met drie renners een ontsnapping in en alleen Powless ging mee.

De drie Visma-renners - Wout van Aert, Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson - wisten Powless niet meer te lossen en zagen de Amerikaan zelfs winnen in de eindsprint. De commentatoren op Eurosport wisten niet wat ze meemaakten. "Nee! Nondeju! Het is niet waar. Hoe kan dit? Dit is waanzinnig", riepen Bobbie Traksel en de Belg Jeroen Vanbelleghem door elkaar heen.

Ze konden erop los analyseren, maar kwamen tot een pijnlijke conclusie voor Visma. "Wat je denkt dat niet kán gebeuren, gebeurt toch. Ze hebben zich met z'n drieën laten vloeren. Dit is bizar, holy moly. Wie had dat nou kunnen bedenken? We zitten op het gemakje naar de sprint te kijken met het idee dat het wel goedkomt. Maar wat hebben we net gezien? Powless heeft nog nooit in zijn leven een sprint gewonnen en nu klopt hij één van de beste klassiekersprinters van de wereld."