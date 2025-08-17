Biniam Girmay is op zeer speciale manier geëerd voor zijn prestaties in de wielersport. De 25-jarige wielrenner uit Eritrea is benoemd tot de nieuwste Nationale Goodwill Ambassadeur voor het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

Dat maakte zijn ploeg Intermarché - Wanty bekend. Met de benoeming erkent de VN "de status van Girmay als wereldwijd sporticoon en zijn inzet voor het bevorderen van klimaatactie en de empowerment van jongeren".

De 25-jarige Girmay verraste in 2022 met winst in de Belgische wielerkoers Gent-Wevelgem. Dat jaar won hij ook een etappe in de Giro d'Italia, terwijl hij vorig jaar mede dankzij drie ritzeges in de Tour de France het puntenklassement won. Met die successen heeft hij, zoals zijn ploeg meldt, internationale aandacht naar Eritrea en het Afrikaanse continent gebracht.

'Dit is een grote verantwoordelijkheid'

"Naast zijn sportieve impact zal Girmay in zijn nieuwe rol initiatieven aanjagen die zich op cruciale milieuproblemen en de empowerment van jongeren richten", aldus Intermarché-Wanty in een persbericht.

"Ik ben diep vereerd met deze benoeming", zegt Girmay. "Dit is niet alleen een persoonlijke eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Als UNDP Goodwill Ambassadeur zal ik ernaar streven mijn invloed te gebruiken voor het algemeen belang, door te pleiten voor klimaatactie en de duurzame ontwikkeling van Eritrea te ondersteunen, zowel op het Afrikaanse continent als daarbuiten."

Tour de France

Girmay deed dit jaar ook mee aan de Tour de France, waarin hij de derde plek pakte in het puntenklassement. Jonathan Milan en Tour-winnaar Tadej Pogacar eindigden boven hem.

Renewi Tour met Mathieu van der Poel

Later deze week doet Girmay mee aan de Renewi Tour, voorheen ook wel bekend als de Eneco Tour of Benelux Tour. Daar krijgt hij concurrentie van Mathieu van der Poel, die die koers in zijn agenda heeft omcirkeld. De Nederlander is vandaag teruggekeerd na een longontsteking, die hem een maand aan de kant heeft gehouden. Van der Poel won direct het criterium van Etten-Leur.

Van der Poel over de Renewi Tour: "Ik heb er goede herinneringen aan, zeker aan die overwinning in 2020. Vorig jaar stond ik er ook goed voor, tot kniepijn na een bijna-val in de tijdrit me jammer genoeg dwong tot een opgave voor de slotetappe."