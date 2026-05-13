De vijfde etappe van de Giro d'Italia zal vooral de boeken in gaan als een kletsnatte rit met een bizar einde. In de heuvelachtige rit naar Potenza waren het de avonturiers die hun kansen roken. Uiteindelijk won de Spanjaard Igor Arrieta de etappe op wonderlijke wijze. De laatste tien kilometers van de rit waren knotsgek, nadat beide koplopers ten val kwamen en één van hen ook nog een verkeerde afslag in glibberde.

Voorafgaand aan de vijfde etappe was de hoop groot dat er eindelijk weer eens een vluchter naar de zege kon fietsen. En die kans lag er ook zeker, met de vele heuvels die werden aangedaan. De koers startte in Praia a Mare en trok over ruim 203 kilometer naar de finish in Potenza. De Ronde van Italië is inmiddels begonnen aan de tocht naar het noorden van het land. De Nederlandse renner Koen Bouwman ging met een goed gevoel van start. Hij won in 2022 nog een soortgelijke rit met dezelfde finishplaats.

Hondenweer

Na enkele uren kregen de Nederlandse wielerfans een nieuwe klap te verwerken. Timo de Jong van Picnic PostNL Raisin had nog te veel last van zijn valpartij in Bulgarije, en werd het volgende slachtoffers in een inmiddels vrij lange lijst van afgestapte renners. Voor de 27-jarige De Jong was het extra zuur, daar hij zijn debuut maakte in een grote ronde. Hij werd na Wilco Kelderman de tweede Nederlander die de Giro vroegtijdig moest verlaten.

Na een tijdje gekoersd te hebben, ontstond er - uiteraard - een kopgroep. Die had op het hoogtepunt een omvang van dertien renners en onder meer Jhonathan Narvaez, de winnaar van de etappe op dinsdag, was van de partij. Op een gegeven moment was de voorsprong zelfs meer dan drie minuten. Steeds meer renners werden in het kielzog van de lastige beklimming Montagna Grande di Viggiano bijgehaald. De regen bleef op dat moment met bakken uit de lucht komen.

Valpartijen voorin

De kopgroep bestond uiteindelijk nog maar uit twee renners, Afonso Eulalio en Igor Arrieta. Zij leken dan ook samen uit te gaan vechten wie de etappe zou pakken. Maar nog voor de finish kwamen ze allebei ten val. Eerst viel Arrieta, waarna Eulalio wegreed, en vervolgens viel ook de Portugees met nog zes kilometer te gaan.

Toch was hun voorsprong dusdanig groot dat zij samen naar de finish snelden. Nadat Arrieta ook nog eens een fout maakte in de afdaling en verkeerd reed, leek het alsnog Eulalio die de overwinning zou pakken. Maar de verbeten Arrieta van UAE Emirates toonde zich ijzersterk en klopte zijn opponent alsnog. Eulalio werd tweede, voor Guillermo Silva.

Nog voor de laatste beklimming werd duidelijk dat de tocht in het roze voor Giulio Ciccone slechts één dag zou duren. Hij verloor veel tijd. De iconische 'maglia rosa' hangt daardoor op donderdag om de schouders van Eulalio, die als nummer twee dus toch nog een troostprijs in ontvangst mocht nemen. Donderdag is er een vlakke etappe in de Giro, een kans dus voor de sprinters.

