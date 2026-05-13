De Giro d'Italia heeft opnieuw een Nederlander zien uitvallen. Wielrenner Timo de Jong heeft nog te veel last van zijn pols na de harde valpartij op zondag. De renner van Picnic PostNL Raisin is daarmee, na Wilco Kelderman, de tweede Nederlandse uitvaller.

De 27-jarige Timo de Jong was één van de slachtoffers van de verschillende valpartijen waar het peloton mee te maken kreeg tijdens de etappes in Bulgarije. Hij kwam in de derde etappe op zondag in actie en had direct last aan zijn pols. Na het nog een dag te hebben geprobeerd, besloot hij met zijn team om woensdag de strijd te staken.

Crash in Bulgarije

De Jong kwam zondag, tijdens de derde en laatste etappe op Bulgaarse bodem, op nog geen tien kilometer van de finish in een bocht ten val. Na de rustdag van maandag kreeg De Jong van zijn medische team toestemming om verder te rijden, maar moest woensdag vanwege de pijn toch opgeven.

De Jong is in navolging van Wilco Kelderman van Team Visma | Lease a Bike de tweede Nederlander, van de in totaal zeventien deelnemende landgenoten, die de strijd moet staken. De Giro is dit jaar sowieso opgeschrikt door diverse ernstige valpartijen, waardoor ook verschillende favorieten voor het klassement al moesten opgeven.

"Het is ontzettend jammer om Timo in deze wedstrijd te verliezen", aldus een balende ploegleider Matt Winston van de Nederlandse ploeg. "Hij was een belangrijk onderdeel van onze sprinttrein en iemand die op verschillende soorten terrein van grote waarde kon zijn."

Debuut in grote ronde

Voor De Jong is het een extra hard gelag, daar hij zijn debuut maakte in een grote ronde. Hij hoopt op een nieuwe uitverkiezing in de zomer, als de Tour de France op de planning staat. Woensdag probeerde hij het wel nog even in de lastige heuvelrit.

En zo blijft het uitvallers regenen in de Giro d'Italia van dit jaar. Door de stormachtige omstandigheden in, met name, Bulgarije, kreeg het peloton al met diverse afstappers te maken. Onder meer Adam Yates, kopman van Team UAE Emirates, moest de strijd al vroeg staken.

