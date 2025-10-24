De Nederlandse baanwielrenner Yanne Dorenbos heeft drie bizarre maanden achter de rug. De renner uit Castricum lag 2,5 maand geleden nog in het ziekenhuis, maar donderdag pakte hij een medaille op het WK in Santiago.

Het verhaal rond Dorenbos begon 2,5 maand geleden, toen het mis ging bij een training in België. De 25-jarige renner werd daar aangereden en moest direct door naar het ziekenhuis. Dorenbos verloor zijn bewustzijn en werd uren later wakker op de intensive care van het ziekenhuis. Gelukkig kreeg de 25-jarige renner goed nieuws nadat hij in het ziekenhuis werd behandeld.

Dorenbos liep gelukkig geen zware interne schade op, maar hij had wel een forse hersenschudding. De renner had daarnaast ook nog last van een geperforeerde long, een gebroken sleutelbeen en meerdere gekneusde ribben. Het herstel van Dorenbos verliep goed en dus kon hij er weer voorzichtig aan denken om op de fiets te stappen. Dat Dorenbos 2,5 maand na het ongeluk een medaille op het WK zou pakken, had hij echter niet durven dromen.

VAN IC-OPNAME NAAR WK-PODIUM 🏥🥈



Tweeënhalve maand geleden lag Yanne Dorenbos op de IC na een aanrijding tijdens training.



Stap voor stap vocht hij zich terug en vandaag staat hij op het WK-podium met zilver.#TeamNL pic.twitter.com/xPXfG2Yn8p — TeamNL🇳🇱 (@TeamNLtweets) October 24, 2025

"Het is niet voor niks geweest"

Tegenover de NOS vertelt Dorenbos dat het herstel voor hem mentaal zwaarder was dan fysiek. De renner vertelt zelfs dat ook zijn vriendin bij het ongeluk betrokken was en dat zij er 'nog slechter bij lag'. Toch heeft zij Dorenbos door een zware periode heen geholpen. "Dat je in topvorm bent en dan door dat ongeluk echt vanaf nul weer moet beginnen voor je gevoel. Dat maakte het bij vlagen heel zwaar. Gelukkig heb ik een fantastische vriendin. Daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Ik denk dat het zonder haar misschien wel niet gelukt was."

In het onderdeel scratch pakte Dorenbos een zilveren medaille op het WK in Santiago. Voor de renner is het een prachtig teken 'dat hij het niet voor niks heeft gedaan'. "Het grootste besef moet nog komen, denk ik. Ik heb heel erg in een soort rush geleefd naar de WK toe en ik denk dat na de WK een beetje gaat inzinken van: hé, hoe heb ik dat eigenlijk gedaan de afgelopen twee maanden...?"