Met nog ruim 280 kilometer van Antwerpen naar Oudenaarde, talloze kasseistroken en hellingen voor de boeg kan er van alles gebeuren in de Ronde van Vlaanderen. De koers moet nog ontploffen, maar de eerste hectiek diende zich al direct na het startschot aan. Voor Rui Oliveira ging het zelfs al mis nog vóór de wedstrijd echt was begonnen.

De Portugees, ploeggenoot van topfavoriet Tadej Pogacar, kwam tijdens de neutralisatie ten val. In de openingsmeters bleef hij haken achter een andere renner, waarna hij uit balans raakte en richting de hekken schoof. Het peloton moest kort inhouden, maar grote schade bleef uit. Toch zorgde het incident meteen voor opschudding in de openingsfase, nog voordat de strijd om de vroege vlucht goed en wel losbarstte.

Kopgroep

We hebben na 30 kilometer koers een kopgroep te pakken. Dertien renners krijgen ruimte van het peloton en hebben inmiddels een voorsprong van twee minuten. Julius van den Berg en Hartthijs de Vries zijn de Nederlanders in de kopgroep. Ook Silvan Dillier, ploeggenoot van Mathieu van der Poel, zit mee, evenals Kamil Gradek, Luke Lamperti, Connor Swift, Luca Van Boven, Dries De Pooter, Edoardo Zamperini, Frederik Frison, Antonio Eric Fagundez Lima, Jambaljamts Sainbayar en Victor Vercouillie.

Nog 100 kilometer te gaan tot de eerste passage van de Oude Kwaremont. Vanaf dat moment is het nog 135 kilometer tot de finish in Oudenaarde en volgen de kasseistroken en hellingen elkaar in rap tempo op. Waarschijnlijk komen de mannen tussen 16.30 en 17.00 uur over de eindstreep. Volg het verloop van de wedstrijd hieronder live!