Thymen Arensman mag opnieuw een wedstrijd op zijn erelijst bijschrijven. De topwielrenner schitterde de voorbije weken in de Tour de France met twee fabelachtige ritzeges. Bij terugkeer in Nederland was het ook meteen raak.

In de dagen na de Tour de France staan er namelijk de nodige criteriums op het programma. Arensman was net als vele andere Tour-deelnemers afgereisd naar Boxmeer. Daar kwam de 25-jarige klimmer van Ineos-Grenadiers als eerste over de streep. Hij liet een andere Tour-uitblinker achter zich.

Jonathan Milan werd namelijk tweede, voor Danny van Poppel. Milan won ook twee ritten en greep de groene sprinterstrui. Van Poppel moest de Tour verlaten, maar wel wegens een prachtige reden. Hij werd tijdens de Ronde van Frankrijk voor het eerst vader.

Twee Tour de France-zeges

Arensman bezorgde Nederland maar liefst twee ritzeges. En hoe: in de veertiende etappe naar de top van Luchon-Superbagnères kwam hij solo over de streep. Zijn zege in etappe negentien, naar La Plagne, was mogelijk nog iconischer. Arensman sprong weg bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard en hield na een zenuwslopend slot stand. De twee klassementsrenners kwamen twee tellen later over de finish.

Lucratief rondje na de Tour

In Boxmeer was het dus weer raak. Bij de vrouwen ging de zege naar Ellen van Dijk, voor Nienke Veenhoven en Floortje Mackaij. De criteriums na de Tour zijn doorgaans lucraties voor renners. De echte toppers krijgen een flinke smak startgeld en ook voor andere Tour-deelnemers is het minimaal een leuke bijverdienste. Dat was al helemaal het geval in de echte topjaren van criteriums, want toen lagen de wielersalarissen ook een stuk lager.