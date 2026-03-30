Tom Pidcock maakte vrijdag zeer angstvallige momenten mee tijdens de Ronde van Catalonië. De Britse toprenner stortte na een inschattingsfout een ravijn in. De schade leek mee te vallen, maar twee dagen later blijkt er toch meer aan de hand.

Op ongeveer dertig kilometer van de finish in de afdaling van de Coll de Pal maakte Pidcock een klein inschattingsfoutje met zijn rem. Daardoor schoot hij door en belandde de Britse renner van Team Pinarello-Q36.5 pardoes in een ravijn.

'Leven verloren'

"Vandaag ben ik zeker een leven verloren", aldus de veelzeggende reactie van de kleine Pidcock in een story op zijn eigen Instagram, waarbij hij de beelden van zijn afdaling terugkijkt. “Ik was aan het drinken in de afdaling toen ik mijn remmen compleet verkeerd inschatte. Ik schoot voorbij de bocht en stortte in het ravijn."

Ondanks dat de beelden er vrij heftig uit zien, is de 26-jarige renner er naar eigen zeggen zonder kleerscheuren vanaf gekomen. “Het was net zo'n vreselijk ongeluk als je op tv ziet, maar ik heb heel veel geluk dat ik ongedeerd ben. Ik ben nog even langs gegaan voor een controle, maar ik denk dat het wel goed komt", licht hij over zijn status toe.

'Ninja-crasher'

Het had echter weinig gescheeld of niemand wist überhaupt waar Pidcock zich bevond. Hij viel in een stuk waar hij maar moeilijk te spotten was. "Ik heb geluk dat ik nog via de radio kon communiceren. Ik was ver van de weg en niemand wist dat ik daar was", meent hij daarover. "Ik beschouw mezelf als een ninja-crasher: met zestig km/u van een bergweg af en ik ben er redelijk goed vanaf gekomen", zegt Pidcock met een knipoog.

Voorlopig langs de kant

De verwonding van Pidcock bleken echter toch dusdanig ernstig dat hij niet meer van start kon gaan in Catalonië. Met name de knie van de Brit is zwaar geraakt. De nummer twee van Milaan-Sanremo deelde beelden van een enorme zwelling van het gewricht en was ook duidelijk over de schade. Meerdere banden en botten zijn stevig geraakt en voorlopig staat hij aan de kant. Wat dat betekent voor de programma, is nog niet bekend.