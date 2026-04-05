Demi Vollering heeft op schitterende wijze voor het eerst in haar carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Europees kampioene ging op machtige wijze ervandoor op de Oude Kwaremont en zag haar voorsprong vanaf dat moment alleen maar groeien. Puck Pieterse werd derde en pakte daarmee haar eerste eremetaal in een wielermonument.

Dat Vollering zo dominant bleek, had ook te maken met de vroege valpartij in het peloton, waarbij enkele topfavorieten wegvielen. Daardoor lag de koers al vroeg open en kon de Europees kampioene haar plan perfect uitvoeren. Op de Oude Kwaremont plaatste ze haar beslissende aanval, waarna geen enkele renster nog in staat was om te volgen.

Grote valpartij vol favorieten

Met nog zo’n 50 kilometer te gaan werd de koers opgeschrikt door een zware valpartij midden in het peloton. Topfavorieten Marlen Reusser en Kim Le Court, beiden betrokken bij de val, moesten de strijd staken. Reusser had Vollering afgelopen week in Dwars door Vlaanderen nog geklopt.

Ondertussen ging het ook in het peloton, dat op meer dan vier minuten van de koploopsters reed, opnieuw mis. Lorena Wiebes kwam ten val, maar de Nederlands kampioene kon haar weg snel vervolgen. Niet veel later volgde een grotere valpartij met zo’n twintig rensters. De meeste rensters konden verder, maar Victoire Berteau moest de strijd staken.

Aanval Vollering

Richting de laatste passage van de Oude Kwaremont groeide de kopgroep weer tot dertien rensters, met onder anderen Elisa Longo Borghini, Silvia Persico en Elisa Balsamo. Daar plaatste Vollering haar verschroeiende versnelling. Ferrand-Prévot probeerde nog aan te klampen, maar moest al snel passen en zakte terug naar Puck Pieterse.

De twee bundelden de krachten in de achtervolging, maar slaagden er niet in dichterbij te komen. Vollering bleef haar voorsprong verder uitbouwen en kwam uiteindelijk onbedreigd solo over de streep.

Wel hielden Pieterse en Ferrand-Prévot stand ten opzichte van de achtervolgende groep, waardoor een sprint moest uitwijzen wie de tweede plek zou pakken. Pieterse bleek net de mindere, maar bekroonde wel haar aanvallende koers met een podiumplaats en kent tot dusver een succesvol voorjaar; eerder werd ze al vierde in Milaan-Sanremo.