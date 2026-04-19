Demi Vollering baalt van haar derde plaats in de Amstel Gold Race, maar begrijpt hoe het zo heeft kunnen lopen. De Nederlandse topwielrenster miste de beslissende aanval van de Spaanse Paula Blasi en moest toekijken hoe die solo naar de zege reed.

Blasi sloeg toe op de voorlaatste keer Cauberg, reed weg bij medevluchtster Nienke Vinke en bouwde een voorsprong van ruim een minuut op de favorietengroep. Vollering viel nog aan op de laatste Cauberg, maar de Spaanse was te ver weg.

In de sprint om de tweede plaats moest Vollering haar meerdere erkennen in Katarzyna Niewiadoma, die 27 seconden achter Blasi finishte. Vollering werd derde. "Ergens natuurlijk een beetje balen. Vooral omdat je dan op het eind, op die klim, het verschil kan maken. En dat er dan nog eentje voor rijdt, dat is gewoon jammer", begint ze na afloop tegenover de NOS.

Perfecte aanval

In de finale hoopte Vollering dat Blasi zou terugvallen, maar dat gebeurde niet. "Toen sprong op een gegeven moment Blasi erachteraan. En die misten we helaas ook. Daar hadden we natuurlijk eigenlijk bij moeten zitten", geeft ze toe. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan weet de topfavoriete. "Als zij met snelheid van achter komt en ze hebben al gelijk een gat, dan kill je jezelf meteen om erop af te rijden."

Ze gokte erop dat ploeggenoten en Lidl-Trek het gat zouden dichten, maar Blasi bleek niet te stoppen. "UAE reed gewoon een hele sterke wedstrijd als team. Ze zaten ook goed af te stoppen. Dus ja, dan hebben ze het gewoon verdiend."

Demi Vollering staat met dubbel gevoel op podium

Toch is Vollering ook trots op haar ploeg, die de hele dag het heft in handen nam. "Uiteindelijk een beetje dubbel natuurlijk, want je wilt hier gewoon winnen. Maar uiteindelijk ook wel tevreden met hoe we de hele dag als team het heft in handen namen. Al vroeg in de koers hebben we echt heel de koers op kop gereden en flink schade gericht. Voor dat ben ik trots", bewierookte ze het werk van haar ploeg.

Paula Blasi vol ongeloof na schitterende zege

Voor Blasi is het de grootste zege uit haar nog jonge carrière. Ze werd vorig jaar pas prof en was aanvankelijk helemaal niet voorzien voor deze koers. "Ik was eigenlijk niet eens voorzien voor deze koers, maar door enkele zieken en blessuregevallen binnen de ploeg werd ik toch opgeroepen. En dan nu dit!", jubelde de dolblije Spaanse na afloop.