Remco Evenepoel heeft zondag de Amstel Gold Race op zijn naam geschreven. De Belg klopte titelverdediger Mattias Skjelmose op de streep en neemt zo zoete revanche voor de pijnlijke verloren sprint van vorig jaar, toen de Deen hem én Pogacar verraste. In de jubileumeditie van de enige Nederlandse wielerklassieker maakte Evenepoel zijn favorietenrol meer dan waar.

De afscheidnemende koersdirecteur Leo van Vliet bracht de zestigste editie in Maastricht in gang. De 70-jarige oud-wielrenner zwaaide voor een dertigste en laatste keer met de vlag. Het stokje werd overgenomen door Tom Dumoulin, die hem opvolgt als koersdirecteur.

Enorme domper voor Visma

Een groep van negen vroege vluchters, met daarin onder meer de Nederlander Huub Artz en de Fransman Warren Barguil, reed eerder op bijna vijf minuten voorsprong. De kopgroep dunne gaandeweg uit en Frigo reed uiteindelijk solo op kop. In het peloton nam Red Bull-BORA-hansgrohe, de ploeg van Evenepoel, de hele dag het hoge tempo voor zijn rekening.

De echte finale begon op de Cauberg. Roman Grégoire, die op de Kruisberg nog had aangevallen en Evenepoel, Skjelmose, Vauquelin en Jorgenson meegetrokken had, kreeg het daar lastig en moest de twee toplui laten rijden. Eerder in de afdaling van de Kruisberg was Jorgenson al hard ten val gekomen en lang op het asfalt blijven liggen, een grote domper voor Visma | Lease a Bike.

Evenepoel maakt favorietenrol waar

De zenuwen stonden strak gespannen in de finale. Evenepoel had Skjelmose voortdurend in de smiezen en wilde zich niet laten verrassen. Op de Bemelerberg, de voorlaatste helling, begon Evenepoel als eerste aan de klim en bleef hij het leeuwendeel van het werk opknappen. Ook op de beslissende Cauberg kon geen van beiden het verschil maken, de twee bleven onafscheidelijk.

Op anderhalve kilometer van de finish legden Skjelmose en Evenepoel zich neer bij een sprint, met bijna twee minuten op de achtervolgers. Evenepoel ging als eerste aan, Skjelmose probeerde te counteren maar kon de Belg niet meer bijhalen. Evenepoel pakte de zege overtuigend op de streep. De Fransman Benoît Cosnefroy won de sprint van de achtervolgende groep en werd derde.

Demi Vollering grijpt naast zege

Bij de vrouwen ging de zege verrassend naar de 23-jarige Spaanse Paula Blasi van UAE Team Emirates-XRG. De jonge renster sloeg toe op de Cauberg, reed weg bij medevluchtster Nienke Vinke en soleerde naar een prachtige zege. Het was voor Blasi, die vorig jaar pas prof werd, de grootste zege uit haar carrière.

Topfavoriet Demi Vollering greep naast de zege. De Nederlandse viel nog aan op de laatste Cauberg, maar Blasi was te ver weg. In de sprint om de tweede plaats moest Vollering haar meerdere erkennen in de Poolse Katarzyna Niewiadoma, die 27 seconden achter Blasi finishte. Vollering werd derde.