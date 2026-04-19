Demi Vollering stond vandaag in de Amstel Gold Race als grote topfavoriet van start. Maar haar aanval kwam te laat. De 23-jarige Spaanse Paula Blasi van UAE Team Emirates-XRG sloeg toe op de Cauberg en soleerde naar een prachtige zege.

Blasi reed vlak voor de voorlaatste keer Cauberg samen met Nienke Vinke weg uit het sterk uitgedunde peloton, waar Nederlands kampioene Lorena Wiebes al een tijdje uit was gelost. Het duo bouwde een mooie marge op, maar op de Cauberg zette Blasi nog een keer aan. Die versnelling was Vinke te machtig: de 21-jarige moest lossen. Mede door de aanwezigheid van ploeggenotes van Blasi kwam een achtervolging amper op gang.

Demi Vollering moet genoegen nemen met derde plaat

Blasi pakte een voorsprong van een minuut op de favorietengroep met onder anderen Vollering, Puck Pieterse en Anna van der Breggen. Vollering viel nog aan op de laatste Cauberg, maar Blasi was te ver weg. De ploeg van Vollering had het gat eerder moeten dichten, want nu was het te laat. In de sprint om de tweede plaats moest Vollering haar meerdere erkennen in Katarzyna Niewiadoma, die 27 seconden achter Blasi finishte als tweede. Vollering werd derde.

Onderweg ging Blasi bij een rotonde bijna de verkeerde kant op, viel even stil, maar herstelde zich snel en reed door. Een klein hartje voor de vele wielerliefhebbers die meekeken, maar de zege liet ze zich niet meer ontfutselen.

Grootste zege uit carrière

Voor Blasi is het de grootste zege uit haar carrière. Ze werd vorig jaar pas prof en won in haar debuutjaar al de proloog in de Ronde van Romandië. Met deze overwinning laat de 23-jarige zien dat ze een grote toekomst tegemoet gaat. We hebben hoogstwaarschijnlijk nog lang niet het laatste van haar gezien. Als winnares strijkt ze 16.000 euro op als prijzengeld. Vollering moet het met haar derde plaats doen en verdient daar 4.000 euro mee.

Remco Evenepoel als topfavoriet bij de mannen

Terwijl de vrouwen al lang en breed gefinisht zijn, zijn de mannen nog volop in de strijd. Remco Evenepoel geldt als de absolute topfavoriet in de 257 kilometer lange koers van Maastricht naar Berg en Terblijt. De finish wordt verwacht rond 17:00 uur.

De grote namen als Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert ontbreken, wat de Belg de rol van topfavoriet geeft. Vanuit Nederlands oogpunt zijn de ogen gericht op het 22-jarige talent Tibor Del Grosso, die bij Alpecin-Premier Tech de kopmanrol op zich neemt.