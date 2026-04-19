De Amstel Gold Race heeft bij de vrouwen een verrassende winnares opgeleverd en bij de mannen maakte de grote topfavoriet de verwachtingen waar. Geen Nederlandse winnaars in Limburg, maar het prijzengeld van 40.000 euro per gender wordt wel nog flink verdeeld. De hele top-twintig van de uitslag casht, maar er gaat niemand boven Remco Evenepoel en Paula Blasi.

De zestigste editie van de Amstel Gold Race leverde bij het afscheid van koersdirecteur Leo van Vliet meteen spektakel op, vooral bij de vrouwen. Daar won de Spaanse Paula Blasi door de hulp van haar Nederlandse ploeggenote bij Visma | Lease a Bike Marianne Vos. De routinier toonde dat ze haar moeilijke week van de Parijs-Roubaix krachtig had afgesloten op eigen bodem.

Demi Vollering kwam tekort en gaf na afloop aan dat ze een tactische fout had gemaakt. Blasi kon het allemaal niks schelen, want zij won terwijl ze de voorjaarsklassieker niet eens zou rijden. En ze is ook nog eens een hoofdprijs en bijbehorend prijzengeld rijker. Haar dag kon niet meer stuk.

Remco Evenepoel neemt revanche

Bij de mannen waren alle ogen gericht op Remco Evenepoel. De Belg was de absolute publiekstrekker in Limburg, door de afwezigheid van Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert. Hij reed met titelverdediger Mattias Skjelmose naar de streep en liet zich dit keer niet verrassen door de Deen van Lidl-Trek. Iets dat vorig jaar wel gebeurde. Daardoor schrijft Evenepoel voor het eerst de Nederlandse koers op zijn naam.

Prijzengeld en trofee

De podiumbeklimmers krijgen na afloop traditioneel een glas bier van de naamsponsor en een fijn bedrag aan prijzengeld voor hun inspanningen en prestaties. Mannen en vrouwen krijgen al enkele jaren dezelfde bedragen, die over de gehele top-twintig in de uitslag verdeeld worden.

16.000 euro (Remco Evenepoel en Paula Blasi) 8000 euro (Kasia Niewiadoma en Mattias Skjelmose) 4000 euro (Demi Vollering en Benoit Cosnefroy) 2000 euro (Letiza Paternoster en Romain Gregoire) 1600 euro (Noemi Ruegg en Emiel Verstrynge) 1200 euro (Karlijn Swinkels en Mauro Schmid) 1200 euro (Sarah van Dam en Mauri Vansevenant) 800 euro (Riejanne Markus en Albert Withen Philipsen) 800 euro (Anna van der Breggen en Ewen Costiou) 400 euro (Puck Pieterse en Marco Frigo) 400 euro (Ashleigh Moolman-Pasio en Alex Baudin) 400 euro (Fleur Moors en Ion Izagirre) 400 euro (Mavi Garcia en Dorian Godon) 400 euro (Mischa Bredewold en Tibor Del Grosso) 400 euro (Thalita de Jong en Pello Bilbao) 400 euro (Silvia Persico en Alex Aranburu) 400 euro (Shirin van Anrooij en Stefano Oldani) 400 euro (Eline Jansen en Gal Glivar) 400 euro (Nienke Vinke en Davide Toneatti) 400 euro (Elise Chabbey en Alex Molenaar)

Bijna einde aan voorjaarklassiekers

Na de Amstel Gold Race zit het klassiekervoorjaar er bijna op. Met alleen nog de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in de laatste twee weken van april gaat de blik van veel renners alvast op de grote ronden. Op 8 mei begint bijvoorbeeld de Giro d'Italia.