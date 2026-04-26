Demi Vollering schreef zondag op prachtige wijze voor de derde keer Luik-Bastenaken-Luik op haar naam. De toprenster krijgt daarvoor ook een mooi bedrag aan prijzengeld, maar moet het wel met een stuk minder doen dan Tadej Pogacar, de winnaar bij de mannen.

Vollering is bezig aan een indrukwekkend voorjaar en na haar zege in de Ronde van Vlaanderen boekte de toprenster haar tweede zege in een wielermonument dit jaar. Dat deed ze in Wallonië op fenomenale wijze.

Bonus voor Vollering

Ze reed op La Redoute weg bij de rest en die zagen haar 33 kilometer later pas na de finish weer terug. Voor Vollering is het na 2021 en 2023 haar derde zege in de Waalse wielerkoers en dat levert haar ook nog een mooi zakcentje op. De winnares verdient namelijk een bedrag van 12.500 euro.

Dat is echter nog niet alles, want de organisatie keert ook 500 euro uit voor de renster die op elk van de tien klimmetjes als eerste over de top komt. Vollering kwam op de laatste drie klimmen boven en verdient daarmee dus nog eens 1500 euro en daarmee komt haar totale prijzengeld op 14.000 euro.

Achter Vollering eindigde Puck Pieterse als tweede en ook zij krijgt nog een bonus, maar die is wel een stuk lager. Zij krijgt namelijk 3000 euro. Anna van der Breggen kon net niet voor een volledig Nederlands podium zorgen en krijgt voor haar vierde plek nog een bonus van 1000 euro.

Pogacar krijgt meer

Vollering verdient dus een stuk meer dan haar concurrentes, maar ze kan nog altijd niet tippen aan Tadej Pogacar. De Sloveen won zondag na een prachtig gevecht met Paul Seixas voor de derde keer op rij en de vierde keer in totaal het wielermonument. De wereldkampioen bij de mannen krijgt voor die zege echter 20.000 euro.

Pogacar kwam ook nog op twee klimmetjes boven en verdiende dus nog een bonus van 1000 euro waarmee zijn totaal op 21.000 euro uitkomt. Seixas, die op de voorlaatste klim als eerste boven kwam, verdiende als nummer twee in totaal 10.500 euro, terwijl Evenepoel het met 5000 euro moet doen voor zijn derde plek.