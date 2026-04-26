De zondag stond voor de wielerfans in het teken van de afsluitende koers van het traditionele voorjaar: Luik-Bastenaken-Luik. Alle ogen waren vooraf gericht op wereldkampioen Tadej Pogacar. Zijn favorietenrol maakte hij met verve waar. Na een titanenstrijd met het Franse supertalent Paul Seixas kwam de Sloveense veelvraat als eerste over de finish. Hij wint La Doyenne daarmee voor de derde keer op rij.

Met het ontbreken van Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren alle ogen tijdens Luik-Bastenaken-Luik gericht op Tadej Pogacar. Hij kreeg concurrentie in de vorm van Amstel Gold Race-winnaar Remco Evenepoel en wonderkind Paul Seixas. Maar zondag bleek wederom dat niemand kan tippen aan de Sloveense alleswinnaar.

Grote kopgroep

Door een vroege valpartij brak het peloton al snel in twee stukken. In een grote kopgroep met ruim vijftig rijders, was het Remco Evenepoel die als enige van de favorieten meezat voorin. Verder zaten er ook een aantal Nederlanders, waaronder Dylan van Baarle, mee in de kopgroep.

Maar uiteraard was het Pogacar die helemaal niks wilde weten van het grote verschil, dat op een gegeven moment zelfs ruim tweeëneenhalve minuut was. Na beulswerk van de formatie van Pogi, Team UAE Emirates, werd de kopgroep uiteindelijk opgeslokt. Vrijwel gelijk bestookte de Sloveen zijn concurrenten met kleine aanvallen. Evenepoel kon hem uiteindelijk niet meer volgen, waarna steeds meer coureurs het achterwiel van Pogacar uit het zicht verloren. Alleen de 19-jarige Seixas, de hoop van de volledige Franse natie, kon hem volgen.

Titanenstrijd

Op de slotklim, Rouche aux Faucons, plaatste Pogacar de allesbeslissende aanval. Een verbeten Seixas leek even nog te kunnen volgen, maar moest zijn rivaal uiteindelijk als allerlaatste in koers laten gaan. En rustig doorrijden was er voor Pogi zeker niet bij. Al snel liep hij uit naar ruim een halve minuut voorsprong. Uiteindelijk was het dan ook Pogacar die als eerste over de finish kwam, na een monsterrit dat met een gemiddelde van rond de 44 kilometer per uur een stuk sneller was dan voorgaande jaren. Seixas pakte de tweede plek, terwijl een sprint uitwees dat Evenepoel derde werd.

De Sloveen wint daarmee voor de derde keer op rij La Doyenne, en bovendien voor de vierde keer in totaal. Hij besluit zijn voorjaar dus op een hoge noot, nadat hij in Parijs-Roubaix nog voor het eerst werd verslagen dit jaar. Toen was Van Aert hem te snel af. Desondanks is het palmares van Pogacar dit jaar indrukwekkend, met onder meer ook zeges in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen.

Voor Tom Pidcock, die onlangs terugkeerde van een zware valpartij, zat zijn werkdag er al vroeg op. De Brit moest snel lossen en reed vervolgens kilometers lang in zijn uppie achteraan.