Demi Vollering heeft haar wielervoorjaar, dat toch al ongekend goed was, op passende wijze afgesloten. De toprenster in Franse dienst was al haar concurrenten de baas in een zware editie van Luik-Bastenaken-Luik. Na een dodelijke aanval op een perfect moment soleerde Vollering op indrukwekkende wijze naar de zege.

Nog voor de koers zou beginnen, waren de verwachtingen in Nederland al heel hoog. De kans dat er zondag een Nederlandse renster met de zege vandoor ging, lag dan ook in de lijn der verwachting. Met Demi Vollering, die vorige week nog de Waalse Pijl won, en uitdager Puck Pieterse was Nederland goed vertegenwoordigd in La Doyenne.

Dodelijke aanval

Na ongeveer een halve wedstrijd te hebben gereden, vormde er een kopgroep. Zowel Vollering, als Tour de France-winnares Pauline Ferrand-Prévot, hadden enkele teamgenoten voorin zitten. Met de tactiek zat het dus wel goed. Uiteindelijk bleven de koplopers het peloton lang voor, maar ze werden weer opgeslokt tijdens de beklimming van de beruchte La Redoute.

Na de hergroepering ging de formatie van Vollering, FDJ United Suez, eens even gas geven op kop. Daardoor dunde het groepje met de favorieten al snel uit. En net op een moment dat de rest even niet helemaal goed oplette, zette Vollering een dodelijke aanval in. Wederom was La Redoute de plek waar dat gebeurde, net als bij de mannen met Tadej Pogacar.

Indrukwekkende solo

In eerste instantie leken Pieterse en nog drie sterke rensters, onder wie Kasia Niewiadoma, het wiel van Vollering nog te kunnen volgen. Niets was echter minder waar. De kopvrouw in Franse dienst zette zo hard aan, dat niemand kon volgen. Al snel liep het gat met het groepje Pieterse op tot een halve minuut. De Franse Ferrand-Prévot kon zelfs helemaal niks meer brengen en zakte diep weg.

Daardoor kon Vollering, die het tempo er behoorlijk in had zitten, vrij gemakkelijk naar de zege soleren. De 29-jarige renster uit Pijnacker wint daarmee Luik-Bastenaken-Luik alweer voor de derde keer. Ze is in topvorm, want dit jaar won ze ook al Omloop het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl. De tweede plaats was voor Puck Pieterse, terwijl de Poolse Niewiadoma derde werd. Zij kwamen op anderhalve minuut binnen, na Vollering.

Ook is door al haar zeges dit seizoen haar bingokaart der wielermonumenten weer een stukje voller. Alleen Milaan-Sanremo, dat pas sinds twee jaar weer terug is voor vrouwen, en Parijs-Roubaix ontbreken daar nog op.