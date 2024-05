Demi Vollering moet ritwinst aan Française laten maar behoudt leiderstrui in Vuelta Femenina

Demi Vollering is er niet in geslaagd om de zesde etappe van de Vuelta Femenina te winnen. In een sprint bergop was de Française Evita Muzic net te sterk. Vollering leek de sterkste, maar op de meet was het Muzic die de ritzege pakte.

De vlucht van de dag werd op nog zo'n achttien kilometer van de streep ingerekend. Vanaf dat moment reed het peloton gezamelijk naar de slotklim. Daar dunde de groep enorm uit, omdat het tempo erg hoog lag.

Met nog drie kilometer te gaan reden er nog zo'n twintig rensters bij elkaar. Vollering deed haar status eer aan in de rode trui en nam de kop. Daar wilde de rest van de groep graag in het wiel zitten. Terwijl achterin de groep de een na de ander moest afhaken, praatte Vollering rustig met haar ploeg via de communicatie.

Pauleiena Rooijakker dacht te profiteren en demarreerde. Dat liet Vollering zich niet gebeuren. Volledig in controle haalde ze haar landgenote weer terug. Daarbij liet de vrouw in de leiderstrui zien de sterkste te zijn. Met minder dan één kilometer te gaan kon alleen de Franse Evita Muzic volgen. Samen sprintten ze naar de finish. Daarin zette Muzic als eerste an en dat kon Vollering toch niet meer bijbenen.

Ongelukkige valpartij

Voor Aniek van Alphen werd het een etappe om snel te vergeten. Er leek niks aan de hand voor de Nederlandse, tot ze ineens op het asfalt lag. Een andere renster gooide haar bidon niet goed weg en dat deed Van Alphen de das om. Ze greep gelijk naar haar schouder en moest de koers verlaten.