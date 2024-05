Demi Vollering pakt eerste zege van 2024 door concurrentie weg te blazen in Vuelta: 'Heb nu ook een mooie foto'

Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Vuelta Femenina. De renster van SD Worx - Protime boekte haar eerste overwinning van het jaar door op de slotklim van de vijfde etappe niets heel te laten van de concurrentie. Vollering neemt de leiding in het algemeen klassement over van Marianne Vos.

Vos startte donderdag in de rode leiderstrui aan de eerste bergetappe van deze Vuelta. De Nederlandse had eerder deze week al de derde etappe op haar naam geschreven en greep woensdag de leiding dankzij de bonificatieseconden. Het was de vraag of zij stand kon houden in de moeilijke vijfde etappe. Het antwoord was op de slotklim snel duidelijk.

Nederlandse vrouwen vallen op

De aanloop van de etappe was nog vlak, maar in het tweede deel van de etappe kregen de rensters genoeg voor de kiezen met twee beklimmingen van de tweede categorie. Op weg naar de eerste klim van de dag waren er een aantal valpartijen en ook Vos was daar slachtoffer van. Gelukkig kon ze gewoon verder en sloot ze weer aan.

Karlijn Swinkels begon de dag in de bergtrui en kwam op de eerste klim als eerste boven waarmee ze de leiding in het bergklassement verstevigde. Ze werd echter vlak voor de slotklim van 3,4 kilometer echter ingerekend door het peloton.

Vollering gaat los

Vollering voerde het tempo flink op in de laatste paar kilometers en reed de andere rensters er één voor één af. Vos haakte al snel af en wist dus dat ze de rode trui aan het einde van de dag kon gaan inleveren. Vollering bleef met Elisa Longho Borgini en Yara Kastelijn over in de laatste kilometer.

De Nederlands kampioene en regerend winnares van de Tour de France bleef echter een ongekend tempo rijden en loste haar twee concurrenten. Ze sloeg in de laatste honderden meters een enorm gat, pakte haar eerste overwinning van het seizoen en mag vrijdag de rode leiderstrui aantrekken. Kastelijn won de sprint om de tweede plaats van Longho Borghini op 28 seconden van Vollering.

'Blij dat ik het hier kon doen'

Vollering was blij met de overwinning, maar voelde ook opluchting na de finish: "Ik voelde me al langer heel sterk, maar het lukte nog niet. Ik stond een paar keer op het podium, maar het duurde lang voordat ik won. Ik ben blij dat ik het hier kon doen."

De renster van SD Worx - Protime mocht in de Nederlandse kampioenstrui haar handen in de lucht steken en dat betekende veel voor haar. "Het doel was dit jaar om een paar zeges in deze trui te pakken. Ik ben blij dat ik er nu ook een mooie finishfoto in heb."