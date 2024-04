Cody Gakpo en Demi Vollering mogen meebeslissen bij investeringsfonds APEX

Cody Gakpo en Demi Vollering gaan samenwerken met APEX, een investeringsfonds. Het bedrijf heeft een omvang van 50 miljoen euro en de twee sporters mogen vanaf nu meebeslissen over de investeringen die APEX gaat doen.

Gakpo en Vollering zijn lang niet de enige sporters die mogen meebeslissen bij APEX. Ook Oranje-internationals Davy Klaassen, Daley Blind en Formule 1-coureur Carlos Sainz houden zich bezig met investeringen in veelbelovende bedrijven in de sport-, media- en entertainmentwereld.

Liverpool-speler Gakpo en Tour de France-winnares Vollering zijn niet de enige (oud-)sporters die nu instappen. Zij worden vergezeld door wielrenner Mark Cavendish, oud-voetballer en meervoudig Champions League-winnaar Marcelo en de voetballer William Troost-Ekong. Laatstgenoemde is Nigeriaans international en is geboren in Haarlem.

Vollering reageert enthousiast op het feit dat zij nu onderdeel is van APEX: "Ik kan niet wachten om mijn perspectief te delen en van toegevoegde waarde te zijn voor de ondernemers, waarin het fonds zal investeren." Het doel van APEX is om die huidige waarde van 50 miljoen euro in de komende tien jaar te verdriedubbelen.