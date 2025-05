Topwielrenster Demi Vollering opnieuw openhartig over probleem: 'Het is niet normaal!'

Demi Vollering is de laatste dagen een van de meest besproken rensters uit het wielerpeloton. De Nederlandse (28) werd 'slechts' derde in Luik-Bastenaken-Luik, maar kwam na de race met een openhartige verklaring. Daar deed ze enkele dagen later nog een schepje bovenop.

Ze moest in de finale onder meer de verrassende Kim Le Court uit Mauritius voor haar dulden in de sprint in België. Na afloop gaf ze openhartig toe waardoor het echte topniveau op die zondag ontbrak. "De hormonen werkten niet mee", vertelde ze zondag. Vollering had het over haar menstruatie, wat haar prestatie natuurlijk niet bevorderde.

Openhartige Demi Vollering doorbreekt taboe, collega-rensters blij met 'goede voorbeeld' Demi Vollering had tijdens Luik-Bastenaken-Luik last van een 'maandelijks probleem', zoals ze het zelf omschreef. Ze moest door wat fysieke klachten genoegen nemen met een derde plek. Toch kan haar menstruatie ook als iets positiefs worden gezien.

Het feit dat ze er zo openlijk over sprak, zorgde voor een kettingreactie. Zo verscheen er in het Algemeen Dagblad een groot artikel over het taboe dat er nog steeds heerst over het onderwerp. Gelukkig erkennen wielrensters dat het item steeds meer bespreekbaar wordt in het peloton.

Uitgebreid bericht op Instagram

Daar draagt Vollering zelf ook flink aan bij. Op donderdag deelt ze namelijk een uitgebreid bericht op Instagram waar het onderwerp weer aansnijdt. Ze geeft aan, in tegenstelling tot veel anderen, geen hormonale anticonceptie te gebruiken. "Omdat ik me nauw verbonden wil voelen met mijn natuurlijke cyclus."

Maar dat is niet het enige. Volgens Vollering zitten er simpelweg ook nadelen aan. "Ik heb te veel meisjes gezien die zoveel problemen hadden: van aankomen tot depressief zijn, of je niet jezelf voelen."

'Nog steeds een taboe'

Vollering kaart ook aan dat er vrouwelijke atleten zijn die niet meer ongesteld worden. "Ze denken dat ze hard genoeg trainen, maar dit is niet normaal!" De wielrenster van FDJ-Suez heeft geen spijt dat ze afgelopen weekend zo eerlijk was over wat haar parten speelde. "Ik ben blij dat het een gesprek op gang heeft gebracht. Niet omdat het om mij ging, maar omdat dit een onderdeel van het leven is. En er rust nog steeds een taboe op."

Dit is Demi Vollering: altijd omstreden veelwinnaar met korte carrière als schaatsster en bijzondere talenten Demi Vollering beleefde niet het beste seizoen uit haar loopbaan en greep naast onder meer naast de olympische en de wereldtitel én wist de Tour de France niet te winnen. Altijd is er wat te doen rond de voormalig schaatsster die zichzelf verbaast in haar wielercarrière.

Vollering reageert op kritiek

Eerder deze week was Vollering opnieuw onderwerp van gesprek, maar toen om een andere reden. Journalisten Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld waren in In De Waaier bijzonder kritisch op de renster die volgens hen tactisch telkens fouten maakt in de eindsprint. "Wat ze doet, slaat nergens op." De aanwezige Jip van den Bosch sprong voor haar in de bres en Vollering zelf reageerde ook nog.