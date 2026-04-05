Een opvallend en chaotisch moment in de eerste koersuren van de Ronde van Vlaanderen, in een fase waarin de wedstrijd normaal nog los moet komen. Met nog ruim 200 kilometer te gaan werd het peloton bij een spoorwegovergang plots in tweeën gesplitst, toen de slagbomen naar beneden gingen en een trein voorbij raasde. Toppers als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel lijken daarbij niet zonder straf te blijven.

Net op het moment dat het peloton de overweg passeerde, gingen de slagbomen naar beneden en raasde er een trein voorbij. De kopgroep was op dat moment al enkele minuten gepasseerd en ook de voorste renners van het peloton konden nog doorrijden. De achterkant van het peloton kwam echter tot stilstand en moest wachten bij de overweg.

Van der Poel moest wachten

In de eerste groep zaten onder anderen Pogacar en Evenepoel, terwijl Mathieu van der Poel en Wout van Aert juist werden opgehouden. De kopgroep profiteerde optimaal van het oponthoud en zag de voorsprong oplopen naar vijf minuten.

Deel peloton reed door rood

Beelden lieten zien dat een deel van het peloton, waaronder ook Pogacar en Evenepoel, door rood reed bij de spoorwegovergang. Volgens de regels van de UCI zou dat normaal gesproken tot diskwalificatie moeten leiden, maar omdat het om een grote groep renners ging, werd er tijdens de koers niet ingegrepen.

Daar blijft het mogelijk niet bij. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft inmiddels bevestigd dat het gerechtelijk zal optreden tegen de renners die door rood reden. Zij zullen worden geïdentificeerd en, omdat het gaat om een zware verkeersovertreding, rechtstreeks worden gedagvaard voor de politierechter. Daarbij kunnen boetes volgen die kunnen oplopen tot duizenden euro’s en zelfs een tijdelijk rijverbod.

Spoorwegbeheerder Infrabel sprak van een 'slecht voorbeeld' en benadrukte dat de regels ook in koerssituaties gelden. Door rood rijden bij een overweg wordt als levensgevaarlijk beschouwd. Het peloton was even later weer compleet, terwijl de kopgroep de grote winnaar bleef van het incident. Zij zagen hun voorsprong groeien tot ruim vijf minuten.

Pogacar wint

De renners werden dus niet uit koers gehaald en dat was voor Pogacar maar goed ook, want hij reed uiteindelijk naar zijn derde zege in het wielermonument. Van der Poel deed wat hij kon, maar moest in de slotfase toch passen en werd tweede.