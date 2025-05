Deze Nederlandse wielrenners rijden in de Giro d'Italia: veteraan mikt op etappewinst

De Giro 'd Italia staat voor de deur. De grote wielerronde wordt van 9 mei tot en met 1 juni gereden en bevat meerdere Nederlandse kanshebbers voor etappewinst. De 16 Nederlandse wielrenners beginnen alleen niet in Italië.

De eerste drie etappes worden namelijk gereden in Albanië. Pas vanaf 13 mei reist het wielerpeloton af naar het Italiaanse vasteland. De Ronde van Italië is extra speciaal voor de in topvorm verkerende Wout Poels.

Wout Poels

De 37-jarige Poels is als enige Nederlander onderdeel van Team Astana en mikt op etappewinst. Poels is een ware etappekaper en won in zijn lange carrière etappes in de Ronde van Frankrijk (2023) en de Ronde van Spanje (2021 en 2023). Alleen de Ronde van Italië mist nog op de bingokaart van Poels. Vorig jaar werd Poels op het laatste moment uit het Giro-team gehouden.

De Nederlandse wielrenner verkeert in topvorm: hij schreef afgelopen week de Ronde van Turkije op zijn naam, waar hij ook een etappe won.

Thymen Arensman

Met de afwezigheid van Tadej Pogacar, winnaar van vorig jaar, lijkt Primoz Roglic de grote favoriet voor de eindwinst in de Giro. Thymen Arensman heeft misschien wel de grootste kans om voor Nederlands succes te zorgen. De 25-jarige renner van INEOS Grenadiers werd vorig jaar zesde in het algemeen klassement.

Nederlanders in Giro d'Italia

INEOS Grenadiers

Thymen Arensman



Intermarché - Wanty

Taco van der Hoorn



Lidl - Trek

Daan Hoole



Q36.5 Pro Cycling Team

Milan Vader



Team Jayco AlUla

Koen Bouwman



Team Picnic PostNL

Gijs Leemreize

Casper van Uden

Bram Welten



Team Visma | Lease a Bike

Wilco Kelderman

Olav Kooij

Steven Kruijswijk

Bart Lemmen

Dylan van Baarle



Tudor Pro Cycling Team

Rick Pluimers

Maikel Zijlaard



XDS Astana Team

Wout Poels



*Mocht er iemand voor 9 mei geblesseerd raken, kunnen de teams nog veranderen.

Nederlandse wielerploegen

Nederland is vertegenwoordigd met twee wielerploegen: Team Visma | Lease a Bike en Team Picnic PostNL. Team Visma reist af met een team vol met ervaring: Wilco Kelderman, Olav Kooij, Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle zijn afzonderlijk goed voor meerdere etappewinsten in grote rondes. De Belg Wout van Aert is de kopman in de ploeg.

Voor Team Picnic PostNL is de Giro d'Italia van groot belang. De Nederlandse ploeg verkeert in 'degradatiestress' en moet nodig UCI-punten winnen om volgend jaar de profstatus te behouden.