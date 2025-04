Wielrenner Thymen Arensman open over kansen Giro d'Italia: 'Dat is een goede verandering'

Thymen Arensman heeft laten zien dat het met de vorm wel goed zit. De Nederlandse wielrenner van INEOS - Grenadiers was ijzersterk in de Tour of the Alps. Hoewel hij nét de eindzege misliep, toonde hij aan klaar te zijn voor de Giro d'Italia.

De nog altijd pas 25-jarige klimmer ging vrijdag de slotetappe in als leider van het algemeen klassement na een prachtige solo op donderdag. Het leek er op dat Arensman de eerste Nederlandse winnaar ooit van de rittenkoers zou zijn, maar in de laatste rit wipte Michael Storer nog over hem heen en boorde de eindwinst door de neus van de Nederlander.

Pittige maanden als wielrenner

Desalniettemin toonde Arensman na een moeilijke tijd aan dat het met de vorm wel goed zit. Hij wordt al een aantal jaar gezien als dé klassementrenner van Nederland voor de komende jaren. Hij werd twee keer zesde in de Ronde van Italië, maar kende ook pittige maanden waarin hij het ook mentaal moeilijk had.

"Ik wilde voor mezelf winnen, ik wilde de leider zijn die het team in mij zag. Dan ga je jezelf uitweringen en is het lastig om die cirkel te doorbreken. De cirkel van: ik móet lichter zijn, ik moet meer trainen", zo vertelde Arensman eerder dit jaar aan oud-wielrenner Tom Dumoulin. Inmiddels heeft hij een nieuwe coach en na de Ronde van Spanje, waar hij uitstapte, een knop omgezet in zijn hoofd.

Kopman met Egan Bernal

Het sterke optreden in de voorbereidingsrit op de Giro zorgt ook voor veel vertrouwen bij de klimmer. Samen met voormalig Tour de France-winnaar Egan Bernal is hij de kopman bij INEOS in de Italiaanse grote ronde. In gesprek met Wielerflits is Arensman vol vertrouwen. "Egan kan proberen om wat vaker aan te vallen bergop, zodat ik kan wachten en de andere klassementsrenners in de gaten kanhouden. We hebben meerdere paarden om op te wedden en dat is een goede verandering denk ik."

Bijna tijd voor Giro

Op 9 mei begint de Ronde van Italië. Niet in Italië, maar in Albanië. Slechts een keer wist een Nederlander de rittenkoers te winnen. Dumoulin was in 2017 de beste nadat hij in de afsluitende tijdrit de roze trui heroverde.