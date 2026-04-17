Oud-topwielrenner Tom Dumoulin (35) zal zondag zeer goed opletten bij de Amstel Gold Race. De voormalig Giro-winnaar is namelijk vanaf 2027 de koersdirecteur van de klassieker. Hij staat er bij die aankomende klus niet alleen voor, want thuis staat zijn gezin voor hem klaar. We stellen zijn partner Maxime Nieman (1996) aan je voor.

Lange tijd vormde Dumoulin een koppel met Thanee van Hulst, een GZ-psycholoog bij onder meer het Maastricht UMC+. Ze trouwden in 2018. In november 2022 kondigden ze aan te gaan scheiden. Destijds zei Dumoulin: "Als je me dit vijf maanden geleden had gezegd, had ik je niet geloofd."

Maar hij begon vol goede moed aan het leven als vrijgezel: "Voor het eerst in mijn leven mag ik alles helemaal zelf invullen. Ik begin met een volledig blanco bladzijde en waar ik heen ga, ik heb geen idee."

Maxime Nieman

Een paar maanden later werd duidelijk waar het liefdespad hem zou leiden. Tijdens carnaval 2023 werd hij gespot met Maxime Nieman. Ze werkt als verpleegkundig specialist longziekten in het ziekenhuis in Maastricht. In de beginfase van hun relatie traden ze niet zo vaak in de openbaarheid als koppel.

Eind 2023 waren ze daar wel aan toe. Dumoulin en Nieman bezochten bijvoorbeeld samen het NOC*NSF Sportgala, dat plaatsvond in DeFabrique in Utrecht. In oktober 2024 werden ze de ouders van zoontje Oscar.

Achtergrond

Nieman geeft er de voorkeur aan om op de achtergrond te blijven. Ze heeft bijvoorbeeld haar Instagram-account afgeschermd en laat zich niet interviewen. Althans, niet in haar hoedanigheid als 'vrouw van'. Omgekeerd post Dumoulin al lange tijd geen foto's van haar op Instagram.

Maar als het haar medische professie betreft, dan is Nieman meer dan bereid om een groter publiek toe te spreken. Ze is gespecialiseerd in longziektes en ziet het mede als haar taak om de bevolking te waarschuwen tegen mogelijke gevaren.

Roken

Hieronder staat als voorbeeld een video van het Maastricht UMC+, waarin ze vragen beantwoordt over de schadelijke gevolgen van roken. "Teer en nicotine zorgen ervoor dat de trilhaartjes niet meer goed hun werk kunnen doen", zo legt ze uit. "Dan kunnen ze de luchtwegen niet schoon houden." Ook voor het Longfonds heeft ze diverse informatieve video's opgenomen.

Amstel Gold Race

Dumoulin is zeer in zijn nopjes met zijn aanstaande rol bij de Amstel Gold Race. "Het is een koers die mij persoonlijk en sportief enorm veel heeft gebracht", reageert Dumoulin, die de koers nooit won.

"Dat ik vanaf 2027 het vertrouwen krijg om deze wedstrijd verder te mogen leiden, in het spoor van Herman Krott en Leo van Vliet, voelt als een grote eer en verantwoordelijkheid. Ik kijk ernaar uit om samen met het team voort te bouwen aan de rijke traditie van deze unieke klassieker." De Amstel Gold Race van dit jaar, de zestigste uit de geschiedenis, vindt plaats op zondag 19 april.