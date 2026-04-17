Tom Dumoulin kende een grootse carrière als wielrenner, maar beleefde ook de nodige moeilijke momenten in zijn loopbaan. Zeker in de laatste jaren raakte hij het plezier in de sport kwijt en daarom besloot hij al op zijn 31ste te stoppen. Dumoulin weet jaren later wel wat hij zo gemist heeft tijdens die lastige fases in zijn wielerleven.

In Sportnieuws.nl Gameplan komt het onderwerp ter sprake als Dorkas Koenen, CMO van Rabobank, aan hem vraagt hoe hiërarchie het beste werkt in een team. Wanneer de rollen en verantwoordelijkheden helemaal vastliggen, of juist wanneer die rollen meebewegen met de situatie. Dumoulin heeft voor dat laatste een duidelijke voorkeur en al snel legt hij uit waarom.

'Heel moeilijke jaren'

"Ik heb een paar heel moeilijke jaren gehad, zeker de laatste jaren van mijn carrière", zo begint Dumoulin zijn uitleg. Toen reed hij nog voor de Jumbo-Visma-ploeg en had hij last van een wat 'rigide' omgeving. "De rollen en verantwoordelijkheden lagen vast. Dat is an sich niet slecht, maar dat werd op een gegeven moment zo gestructureerd en rigide dat het mijn bewegingsvrijheid beperkte en het zelfs benauwend werkte. Daardoor had ik ook het idee dat ik mijn vrijheid en autonomie moest inleveren."

Dumoulin heeft er nooit een geheim gemaakt dat hij moeilijke jaren kende in zijn wielerleven. Als hem gevraagd wordt of het leven van een topwielrenner eenzaam kan zijn, is hij daarom duidelijk: zijn mooiste momenten uit zijn carrière behaalde hij door collectieve topprestaties. Bijvoorbeeld als onderdeel van de sprinttrein van Marcel Kittel. "Die jongens zie en spreek ik nu nog steeds. Dat heeft zoveel verbinding gecreëerd, al die jaren dat we dat samen deden."

Bijzonder moment tijdens Giro

Of toen hij mede door zijn Sunweb-teamgenoten de Giro van 2017 won. Hij vond zijn eigen ritzeges daar niet het mooiste, maar juist het moment dat hij samen met zijn ploeggenoten tegen alle verwachtingen in op het podium stond om de eindoverwinning te vieren. "Dat was fantatisch en dat zal ik voor de rest van mijn leven nooit vergeten."

Eenzame momenten

Dumoulin staat dus het liefst samen aan de top met zijn ploeggenoten, maar heeft ook veel eenzame momenten gekend. "In de latere jaren van mijn carrière heb ik het als heel eenzaam ervaren aan de top. En dat ligt grotendeels bij mijzelf. Ik wist mezelf geen houding te geven aan alle partijen die een belang hadden in mijn carrière."

Hij legt uit wat er gebeurde. "De ploeg wilde iets, sponsoren wilden iets, fans wilden iets, media wilden iets, Nederland wilde iets. Niemand had het slecht met mij voor, maar alles bij elkaar voelde ik dat zoveel partijen iets van mij wilden. En omdat ik het voor iedereen goed wilde doen, kreeg ik het gevoel dat ik het niet goed deed voor mezelf. Dat heeft in die jaren een eenzaam gevoel opgeleverd."

Liever samen dan alleen

Dumoulin heeft het dus allebei meegemaakt: successen met het team, maar ook eenzame periodes. "Ik raad het niemand aan. Ik weet dat het veel leuker is om samen aan de top te staan. Maar het kan soms dus ook eenzaam zijn."

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk. In deze aflevering gaat ex-topwielrenner Tom Dumoulin in gesprek met Dorkas Koenen (CMO Rabobank).

