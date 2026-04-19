Remco Evenepoel kon zijn geluk nauwelijks op na zijn zege in de Amstel Gold Race. De Belg nam zoete revanche op titelverdediger Mattias Skjelmose, die hem vorig jaar nog verraste in de sprint. Deze editie stond er geen maat op Evenepoel, waarmee hij de enige Nederlandse wielerklassieker voor het eerst op zijn naam schreef.

De koers verliep grotendeels volgens plan voor Evenepoel. Red Bull-BORA-hansgrohe controleerde het peloton de hele dag, waarna Roman Grégoire op de Kruisberg de aanval opende. Evenepoel ging mee, net als Skjelmose, maar Grégoire moest op de Cauberg lossen. Een tweestrijd was geboren. De sprint zat vol flashbacks aan vorig jaar, maar dit keer met een andere afloop.

"Ik had meer vertrouwen nu. Ik voelde op de klimmen dat ik waarschijnlijk de sterkste was. Ik merkte dat Skjelmose een beetje op zijn limiet zat toen hij zijn beurten opknapte. Hij was niet zo sterk als in het begin. Dus ik had veel vertrouwen dat ik het in de sprint kon afmaken", aldus Evenepoel in het flashinterview na zijn zege.

'Dit is zeker de mooiste overwinning van het seizoen'

Over de zege zelf was hij duidelijk. "Dit is zeker de mooiste overwinning van het seizoen. Deze koers staat voor mij net onder een monument, dus het staat erg hoog op mijn ranglijst. Het staat waarschijnlijk in mijn top acht van mooiste zeges in mijn carrière", was de Belg vol lof over de Nederlandse klassieker. Hij prees ook zijn ploeg uitgebreid. "Danny van Poppel en Tim van Dijke moesten de hele race alleen de koers controleren. Mijn andere ploeggenoten zetten me altijd in de perfecte positie af. Zij verdienen ook een groot deel van deze overwinning."

Evenepoel had een sterke aanloop naar de Amstel Gold Race. Na een knappe derde plaats bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen was hij vol vertrouwen aan de start verschenen. Toch voelt winnen altijd anders. "Ik hou echt van deze koers, met al die korte, zware klimmetjes. Met mijn tweede deelname winnen voelt geweldig." De omstandigheden in de finale maakte het niet eenvoudiger. "Met de regen was het niet makkelijk om kalm te blijven, maar ik ben er goed doorgekomen."

Flinke som prijzengeld

Naast de zege strijkt Evenepoel ook een flink bedrag aan prijzengeld op. De Amstel Gold Race verdeelt het geld over de hele top-twintig, waarbij mannen en vrouwen gelijk worden beloond.

Luik-Bastenaken-Luik

Volgende week zondag wacht alweer een nieuwe uitdaging: Luik-Bastenaken-Luik, met Tadej Pogacar en Paul Seixas als grote concurrenten. Of hij ook woensdag in de Waalse Pijl start, is nog niet zeker. "We gaan de koers analyseren en morgen waarschijnlijk beslissen. Het staat op de lijst, maar is nog niet bevestigd. Eerst ga ik genieten van deze overwinning."