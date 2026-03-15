Mathieu van der Poel is in vorm voor Milaan-San Remo volgende week. Dat bewees de Nederlandse wielergrootheid in de Tirreno-Adriatico, waar hij twee ritzeges boekte. Daarmee verdiende de 30-jarige Van der Poel een klein zakcentje qua prijzengeld.

In de Italiaanse voorjaarskoers was het vroeg raak voor Van der Poel, die de modderige tweede etappe won. Is het weer gunstig gezind, dan rijdt het peloton over zonovergoten straten. Maar zoals het dinsdag was, kan het dus ook. Het goot van de regen en dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Zo viel klassementsman Thymen Arensman in de laatste vijf kilometer en kostte hem dat de leiderstrui. Ook Matteo Jorgenson en bijna Van der Poel zelf gleden weg.

Prijzengeld Mathieu van der Poel in Tirreno-Adriatico

Maar de Nederlander bleef overeind en eindigde zo voor medevluchters Isaac Del Toro en Giulio Pellizzari op de finish. Daarmee verdiende hij zijn eerste 4000 euro. Een schil contrast met wat hij verdiende bij zijn zege in Omloop het Nieuwsblad, want in de Vlaamse klassieker kreeg Van der Poel met zijn debuutzege 16.000 euro, vier keer zoveel als in de Tirreno-Adriatico.

Twee dagen later boekte Van der Poel een nieuwe zege in Italië. Het leverde hem opnieuw 4000 euro op, wat bij elkaar neerkomt op 8000 euro. Volgende week in Milaan-San Remo ligt er 20.000 euro klaar voor de winnaar. Dat bedrag won Van der Poel vorig jaar met zijn indrukwekkende zege.

Prijzengeld Thymen Arensman

Arensman, de Nederlandse klassementstroef in Italië, viel in de tweede etappe en zag zo een goede klassering mislukken. Maandag was hij wel met INEOS-ploeggenoot Filippo Ganna nog verantwoordelijk voor een mooie één-twee. Met zijn tweede plek in de tijdrit pakte Arensman 2000 euro prijzengeld. Daar kwam later nog 200 euro bovenop.

De winst ging naar de Mexicaan Isaac Del Toro van UAE Team Emirates. Hij ging dan ook met het meeste geld naar huis. Voor de eindzege alleen al verdiende Del Toro 16.000 euro.