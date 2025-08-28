De Vuelta a España is begonnen met vijftien Nederlanders aan de start van de eerste etappe in Turijn. Maar voor de start van de zesde etappe viel de eerste landgenoot uit. Pepijn Reinderink werd slachtoffer van ziekte, die in het peloton lijkt te zitten. Check hier alle Nederlandse renners in de Ronde van Spanje.

De laatste grote ronde van het jaar begon dus in Italië. Na vier dagen op Italiaanse en Franse bodem, kwam het peloton pas in de vijfde etappe voor het eerst in Spanje aan. Maar de ploegentijdrit rond Figueras leverde veel zieke renners op, die de koers moesten verlaten voor de eerste échte bergetappe. Daarbij zat één Nederlander: Reinderink van Soudal Quick-Step werd de eerste Nederlandse uitvaller. Op 14 september eindigen de renners in Madrid.

Nederlanders in Nederlandse ploegen

Het is acht jaar geleden dat er voor het laatst vijftien Nederlanders op de startlijst stonden. Visma | Lease a Bike, de grootste Nederlandse ploeg, neemt twee Nederlandse renners mee naar de start in Turijn. Wilco Kelderman moet topfavoriet Jonas Vingegaard bijstaan in het hooggebergte, terwijl Dylan van Baarle hem uit de wind moet houden op het vlakke. Van Baarle is bezig aan zijn laatste jaar bij de ploeg.

Het team van Picnic-PostNL begint met de meeste Nederlandse renners: Casper van Uden, Gijs Leemreize en Timo Roosen. Van Uden geldt als kanshebber in de spaarzame sprints in de Vuelta.

Veteraan Poels

De 37-jarige Wout Poels komt uit voor Astana. Hij rijdt zijn 25e grote wielerronde. De statistieken liegen er niet om: Poels heeft ritten gewonnen in de Tour de France, Giro d'Italia en Vuelta. In Spanje zelfs twee, waarvan de laatste in 2023 toen hij nog voor Bahrain fietste. Hij werd ook twee keer zesde (2017 en 2021) in het algemeen klassement.

Alex Molenaar (Caja Rural), Koen Bouwman (Jayco-AlUla), Tim van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Daan Hoole (Lidl-Trek) en Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) zijn Nederlandse eenlingen in andere ploegen.

Debutanten

Huub Artz (Intermarché-Wanty) maakt net als Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), Mathijs Paasschens (Bahrain Victorious) en Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost) zijn debuut.

Nederlandse deelnemers Vuelta 2025