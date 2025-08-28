De Vuelta is pas een dag op Spaanse bodem en kent nu al problemen. Nadat demonstranten voor opschudding zorgden tijdens de ploegentijdrit rond Figueras in de vijfde etappe van de Ronde van Spanje, is de situatie een dag later nog vervelender. Er heerst een ziekte in het peloton, die meerdere renners tot opgave dwingt.

Voor Soudal Quick-Step is de situatie helemaal treurig. De Belgische ploeg zag eerder al Tour-held Valentin Paret-Peintre opgeven vanwege ziekte, maar verliest nu ook al Pepijn Reinderink. De Nederlander is net als zijn Franse teamgenoot ziek geworden en moet afstappen nog voor de eerste échte bergetappe begint. Soudal Quick-step moet nu met zes renners verder in de Ronde van Spanje.

Meer zieke renners

Reinderink was niet de enige renner die ziek de koers moest verlaten voor de start van de zesde etappe. Ook Cofidis (Simon Carr) en Lotto (Arjen Livyns) maakten voor de rit naar Andorra, met aankomst bergop, melding van het ziek afstappen van hun renners. Zij zijn afstappers nummer zes, zeven en acht.

'Voor zijn eigen gezondheid en welzijn'

Carr was volgens Cofidis al meerdere dagen ziek en dus lijkt hij hetzelfde slachtoffer te zijn als bijvoorbeeld Paret-Peintre eerder deze Vuelta. Lotto laat ook weten dat ziekte de reden van de opgave is van de Belg Livyns, 'Na de ploegentijdrit van gisteren (woensdag, red.) werd Arjen ziek, waarna zijn conditie over de nacht heen niet beter werd. Na een zorgvuldige overweging heeft onze medische staf, voor zijn eigen gezondheid en welzijn, besloten hem uit koers te halen. We wensen Arjen een snell en volledig herstel.'

Ziekte in het peloton

Het is nog niet duidelijk of de ziekte in het hele peloton zit en de komende dagen meer slachtoffers gaat maken. Ook is het niet bekend welke klachten en symptomen er heersen bij de renners. In het wielrennen gaat het bij ziekten vaak om infecties aan de luchtwegen (longontstekingen bijvoorbeeld) of maag- en darmvirussen. Bij bijvoorbeeld buikgriep verliezen renners zoveel energie, dat ze niet door kunnen fietsen.

We continue #LaVuelta25 in six after @PReinderink was forced to abandon due to sickness.



Wishing you a fast recovery, Pepijn 👊 pic.twitter.com/hnsdwkpBzh — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 28, 2025

Zesde etappe: bergrit naar Andorra

Donderdag rijdt het ietwat uitgedunde peloton richting Andorra. Daar wacht op de finish de beklimming van de Pal Sector, van eerste categorie. Onderweg van de 166 kilometer lange rit liggen nog drie andere cols: Sentigosa (derde categorie), Toses (eerste categorie) en La Comella (tweede categorie).