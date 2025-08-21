De Vuelta a España begint aankomend weekend en Jonas Vingegaard is dé topfavoriet voor de eindzege. Vlak voor de start van de Spaanse wielerronde zorgde hij op een persconferentie voor teleurstelling door nieuws over zijn programma bekend te maken.

De Deen van Visma | Lease a Bike liet op donderdag namelijk weten dat hij binnenkort een grote wedstrijd laat schieten. Vingegaard was een van de in het oog springende namen voor het de WK wielrennen in Rwanda, maar maakte bekend daar niet te starten.

Geen trek in WK wielrennen

De tweevoudig Tour de France-winnaar, die dit jaar weer Tadej Pogacar voor zich moest dulden, heeft daar duidelijke redenen voor. Vingegaard nam nog nooit deel aan een WK bij de profs en de race van dit jaar leek daar een uitgelezen mogelijk voor. Voor de klimmers is het parcours namelijk ideaal en dus lagen er op papier kansen voor de Deen.

Liever EK dan WK

Hij liet voorafgaand aan de Vuelta echter weten niet van start te gaan. Vingegaard vindt een andere wedstrijd belangrijker: het EK. Dat begint een week later in Frankrijk en Vingegaard geeft aan die race de voorkeur. De beperkte voorbereidingstijd op het WK speelt ongetwijfeld een rol.

De Vuelta eindigt namelijk op 14 september in Madrid. Twee weken later vindt de wegrace op de WK in Rwanda plaats. Daar doet Vingegaard dus niet aan mee. Op het EK in Frankrijk is hij ook kansrijk, want ook in die wegwedstrijd moet geklommen worden. De wegrace staat op 5 oktober op het programma.

Weinig koersen voor Jonas Vingegaard

De Vuelta wordt pas de vijfde koers waar Vingegaard aan meedoet. Eerder reed hij dit jaar Ronde van Algarve, Parijs-Nice, Critérium du Dauphiné en dus de Tour de France. Ook de voorgaande jaren reed de Deense klassementsman van de Nederlandse ploeg relatief weinig koersen. Dit jaar komt hij dus nog in actie op het EK.