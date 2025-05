Rennersvrouwen spreken zich massaal uit over zware wielerwereld: 'Vaak moet je doen alsof alles oké is'

De wielerwereld is zwaar, niet alleen voor de renners zelf, maar ook voor hun gezin. Meerdere rennersvrouwen spreken zich tijdens de Giro d'Italia uit over hun strijd met mentale problemen. "Voor mensen die erbuiten staan is het heel moeilijk te begrijpen."

Sarah de Bie, de vrouw van Wout van Aert, was de eerste die zich openlijk uitsprak over de moeilijke periode die ze als gezin achter de rug hadden. Na de overwinning van de Belg van Visma - Lease a Bike in de negende etappe van de Giro vertelde ze dat hij van ver moest komen na de val in de Vuelta vorig seizoen. "Het is echt niet fijn om elke keer weer oplapwerk te hebben. In dat opzicht was het vandaag heel mooi om te zien.”

Weer Nederlands succes in Giro d'Italia: Olav Kooij wint etappe na schitterende sprint Wielrenner Olav Kooij heeft de twaalfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Na een geweldige sprint kwam de Nederlander als eerste over de streep. Landgenoot Casper van Uden werd tweede.

"Op die momenten stel je jezelf de vraag of dit het nog allemaal wel waard is", zei ze zelfs. Andere rennersvrouwen herkenden die gedachte en lieten vervolgens massaal van zich horen via sociale media. Onder hen Friedel Guldemont, de vriendin van Belgische renner Alex Colman. “Ik schrijf dit niet voor medelijden, wel voor inzicht. Om te tonen hoe het écht is."

'Hard knokken'

"Hoe het voelt om keer op keer terug te moeten vechten, niet alleen op de fiets, maar als gezin", schrijft ze. "Hoe hard het knokken is voor dat ene verdiende plekje in een generatie vol toptalent. Hoezeer deze jonge renners en hun families ook verdienen om gezien, gehoord en gesteund te worden.”

Wielerfenomeen gescheiden van de liefde van haar leven: 'Kan niet wachten' Dylan van Baarle mocht op woensdag 33 kaarsjes uitblazen. Helaas wel zonder zijn Franse vriendin Pauline Ferrand-Prévot, die eveneens actief is in de wielersport. Van Baarle doet namelijk momenteel mee met de Giro d'Italia. Ferrand-Prévot kan niet wachten tot haar vriend terug is.

De 26-jarige Colman rijdt voor Team Flanders–Baloise en verdient daar slechts een minimumloon. Toch moet hij net als Van Aert veel opofferen voor zijn carrière.. Colman kwam vorig seizoen liefst drie keer heel zwaar ten val, vorige maand maakte hij een zware klap in de Ronde van Limburg.

Valpartijen

Elien Sterckx, de vrouw van Steff Cras die vorig jaar een van de zware slachtoffers was bij de massale valpartij in de Ronde van het Baskenland waar ook Remco Evenepoel bij lag, schrijft ook over de grote mentale en fysieke impact van ongelukken op de fiets.

“Het laatste jaar is voor ons ook heel heftig geweest”, zegt Sterckx. “Ik herken me heel goed in het verhaal. Het zwaarste is dat je op het moment van zo’n valpartij van niets weet. Ik heb dan ook vaak het gevoel dat ik als een van de laatsten ingelicht word, ook omdat de communicatie met de ploeg moeilijk verloopt. Zij spreken geen Engels, ik geen Frans.”

Vrouw Giro-renner Wout van Aert doet boekje open over zware periode: 'Het is echt niet fijn' Wout van Aert was erg emotioneel na zijn ritzege in de Giro d'Italia zondag. De Belgische wielrenner van Visma - Lease a Bike viel meteen zijn vrouw Sarah de Bie en hun kinderen in de armen. De Bie verklaarde vervolgens de emotie van de wielrenner.

En dan is het aan haar de taak om haar geliefde te helpen met het herstel. "Het is soms heel moeilijk om iemand erdoor te helpen als je het zelf ook mentaal zwaar hebt mentaal”, zegt Sterckx. “Vaak moet je doen alsof alles oké is, ook al is dat niet zo. Gelukkig is Steff mentaal ijzersterk. Hij ziet alles veel sneller weer helemaal zitten.”