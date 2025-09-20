Topwielrenner Dylan van Baarle gaat trouwen met zijn Franse geliefde en tevens topwielrenner Pauline Ferrand-Prévot. Dat maakt laatstgenoemde bekend op Instagram. 'We hebben ja tegen elkaar gezegd voor de rest van ons leven', deelt de Française bij een foto waarop de twee stralend poseren met de ring die Van Baarle zijn geliefde gegeven heeft.

Ferrand-Prévot kende een succesvolle zomer. De renster, die net als Van Baarle bij de wielerploeg Visma | Lease a Bike fietst, mag zich sinds augustus Tourwinnares noemen. De 33-jarige kroonde zich tot eerste Franse winnares van De Tour de France Femmes door op imposante wijze te winnen. Tijdens de laatste, loodzware etappe soleerde ze naar de eindwinst.

Relatie

Van Baarle en Ferrand-Prévot maakten in 2023 hun relatie wereldkundig. Dat deden ze op een gepast moment. Op Valentijnsdag maakte het wielerkoppel officieel bekend dat ze een stel vormen. Ze zullen echter niet lang meer bij dezelfde ploeg rijden. Onlangs werd bekend dat de Nederlander per 2026 zijn gele outfit zal inruilen voor de blauw-wit-rode kleding van Soudal Quick-Step.

Hoewel de twee door de overstap van Van Baarle op professioneel en sportief gebied wat verder van elkaar verwijderd zullen zijn, zijn ze op het gebied van romantiek een figuurlijke stap dichter bij elkaar. De twee zijn namelijk verloofd. 'Mijn WK-week is nu al een succes. We zeggen ja tegen elkaar voor de rest van ons leven', schrijft de Française op Instagram.

Felicitaties

Het stel kan rekenen op veel felicitaties. Verschillende grootheden uit de wielersport, waaronder Puck Pieterse, Lotte Kopecky en voormalig toprenner Robert Gesink feliciteren het koppel met hun verloving.

Succes als koppel

Ook koppel kennen de twee sportieve successen. Vorig jaar wonnen zij samen een mountainbikewedstrijd op Curaçao. Ze gingen als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan een halfuur op het eerstvolgende duo. Ferrand-Prévot woont aan de Zuid-Franse kust en hoeft gelukkig niet lang te reizen naar haar vriend. Van Baarle woont namelijk in Monaco, waardoor het koppel elkaar makkelijk kan opzoeken. In het dwergstaatje verblijft ook Tadej Pogacar, die tevens een relatie heeft met een wielrenster.