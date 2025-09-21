Remco Evenepoel heeft voor het derde jaar op rij de individuele tijdrit gewonnen bij de wereldkampioenschappen wielrennen. De 25-jarige Belg was in Rwanda een klasse apart op het parcours van 40,6 kilometer in en rond hoofdstad Kigali en gaf Tadej Pogacar een ongekend pak slaag.

De Australiër Jay Vine werd tweede op 1 minuut en 14 seconden. Het brons was verrassend voor Evenepoels landgenoot Ilan Van Wilder. Evenepoel achterhaalde onderweg de twee minuten voor hem gestarte Tadej Pogacar. De Sloveen werd vierde. Thymen Arensman, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit bij de mannen, realiseerde de negende tijd: 1.03,61.

Vooraf leek het een strijd tussen Evenepoel en Pogacar te worden, maar Vine en Van Wilder kwamen tussen de twee grootmachten in het wielrennen. Evenepoel was de topfavoriet en won het WK tijdrijden voor de derde keer op rij.

Zilver en brons

Bij de vrouwen kwamen de Nederlanders net te kort voor het goud. Anna van der Breggen en Demi Vollering werden tweede en derde. Een knappe prestatie van de vrouwen, die alleen de Zwitserse Marlen Reusser voor zich moesten dulden.

Rwanda is het eerste Afrikaanse land dat de WK wielrennen huisvest. Het was een omstreden keuze van de UCI. Het land kent sinds 1994 een dictatoriaal regime onder leiding van president Paul Kagame.