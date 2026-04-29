Bauke Mollema is bezig aan zijn laatste profjaar als wielrenner. Op zijn 39ste vindt hij het mooi geweest. Zijn afscheidstournee voert hem namens Lidl-Trek langs veelal koersen waar hij mooie herinneringen aan beleefde, zoals de Amstel Gold Race en nu de Ronde van Romandië. Maar niet alles is even leuk, zoals twee weken geleden in Limburg. Toen werd de fiets van één van zijn zoons gestolen.

Groninger Mollema woont al jaren niet meer in Nederland, maar in belastingparadijs Monaco. Met zijn geliefde Jane en hun kinderen Julien, Thomas en Tim. Het gebeurt dus niet vaak dat het gezin papa Mollema komt aanmoedigen in een koers, maar voor zijn laatste Amstel Gold Race kwamen ze wel naar Limburg. Daar vertrokken ze weer met een nare nasmaak van naar Monaco.

'Dat kan in Nederland niet'

De dag eindigde met een domper, toen bleek dat de fiets van één van zijn zoontjes was gestolen na de start in Maastricht. "Die hebben we helaas nog niet terug en dat gaat ook niet meer gebeuren, vrees ik. Was ook een beetje dom van ons. Het was een misverstand en die fiets stond niet op slot. Helaas kan dat niet in Nederland.", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Een terugkeer naar Nederland zit er voor het gezin-Mollema niet zomaar in.

"Ik kijk ernaar uit om meer thuis te zijn. Met de kinderen op pad zonder dat papa die dag nog vijf uur moet trainen. Kijken bij de kinderen die aan het sporten zijn. Wat meer van het leven genieten. Of we in Monaco blijven, weet ik nog niet. Voorlopig zitten we daar wel goed", zegt Mollema (39) over de nabije toekomst. Wat hij precies gaat doen na zijn wielerpensioen, weet hij nog niet.

Afscheid

Voorlopig staat 2026 voor hem nog in het teken van allerlei 'laatste keren'. Na bijvoorbeeld de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl hoopt de tweevoudig Touretappewinnaar ook nog de Clasica San Sebastian en de Ronde van Lombardije te mogen rijden. Allemaal koersen die hij eens won in zijn rijke carrière. "Daar reed ik altijd graag. Hopelijk kan ik daar nog een keertje mezelf laten zien."