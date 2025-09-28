Bauke Mollema was zondag de enige Nederlander die de wegrit op de WK wielrennen overleefde. De 38-jarige renner kwam als 21ste over de streep in een door Tadej Pogacar gedomineerde koers in Rwanda. Na afloop kwam Mollema met iets bijzonders over de finish.

De NOS pikte Mollema na de finish op om na te beschouwen op de loodzware koers in het Afrikaanse land. "Wat heb jij nou aan je stuur hangen?", was de eerste vraag aan de moegestreden Groninger. De koers was dusdanig zwaar geweest dat er in totaal maar dertig renners de streep haalden, van wie Mollema dus de enige Nederlander was. "Een zakkie chips", reageerde de renner van Lidl-Trek lachend. "Lekker man, ik krijg al die gels niet meer weg."

'Wat was het zwaar'

Mollema moest bekennen dat hij veel had moeten eten tijdens de WK-wegrit. Achter de ongenaakbare Pogacar was het vechten om elke plek, zeker met een flinke beklimming in de laatste rondjes richting de streep. "Het moest wel in zo'n zware koers, want man, wat was het zwaar. Een slijtageslag", noemde Mollema de helse tocht in Rwanda. "Ik voelde me tot het einde nog vest wel goed, maar ik herstelde moeilijk van het dichtrijden van de gaten. Daardoor was het beste er wel vanaf."

Hij kreeg weinig mee wat er van voren gebeurde. Pogacar demareerde op 66 kilometer van de streep uit het groepje der favorieten en kwam solo aan voor de prolongatie van de wereldtitel. Remco Evenepoel en Ben Healy werden tweede en derde. Mollema vond dat de koers eerlijk verliep en de terechte winnaar kreeg. "Pogacar stak er heel dik bovenuit. Meer zat er niet in voor mij. Ik kon er niks meer van maken."

Slecht nieuws voor de start

TeamNL kreeg voor de start nog slecht nieuws, omdat Sam Oomen ziek moest afmelden. Daardoor gingen de oranjegekleurde renners met een mannetje minder van start. Dat had voor Mollema of de kansen van landgenoten zondag weinig verschil gemaakt, denkt hij. "Meer mensen had niks uitgemaakt. Ik zou niet weten welke andere Nederlanders er nog meer bij hadden kunnen zitten, want dan hadden ze wel van voren gezeten nu." Dat hijzelf niet in de top tien eindigde, waar hij stiekem op hoopte, maakt niets uit. "Het is toch al wat dat ik finish? Ik ga er proberen van te genieten." En die zak chips? "Die komt wel op."