Enorme valpartij in Scheldeprijs: grote favorieten onder slachtoffers

De Scheldeprijs is woensdag opgeschrikt door een flinke valpartij. Op beelden is te zien dat een aantal renners na een botsing met een verkeersbord hard valt.

De renners vooraan in het peloton moesten uitwijken voor een verkeersbord. Een aantal van hen kwam in aanraking en dat had grote gevolgen. Veel wielrenners kamen ten val en bleven in zorgwekkende posities op de grond liggen.

Met name een renner van Soudal Quick-Step lag er vervelend bij. Van de favorieten waren de Belgische Gerben Thijssen en Australische Sam Welsford de grootste slachtoffers.

🚴🇳🇱🇧🇪 | Een enorme valpartij vooraan in het peloton. Een renner van Soudal Quick-Step ligt er vervelend bij. Van de favorieten lijken Gerben Thijssen en Sam Welsford de grootste slachtoffers.



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/eVwYl02Zpb — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 9, 2025

Tim Merlier

De koers werd uiteindelijk gewonnen door Tim Merlier. De Belg zette op het juiste moment de sprint in, waardoor Jasper Philipsen hem niet meer bij kon houden.

Merlier won vorig jaar ook al de Scheldeprijs, een wedstrijd over ruim 202 kilometer met start in Terneuzen en finish in het Belgische Schoten. Net als vrijwel alle edities in de laatste twintig jaar eindigde de koers in een massasprint. De Europees kampioen van Soudal - Quick-Step was de snelste voor zijn landgenoot Philipsen en de Italiaan Matteo Moschetti.

Vrouwen

Bij de vrouwen greep de Nederlandse Charlotte Kool net naast de winst. Ze moest het in de sprint afleggen tegen winnares Elisa Balsamo. Chiara Consonni, eveneens uit Italië, finishte als derde. De Scheldeprijs kreeg voor het eerst een andere winnares dan Lorena Wiebes, die de vrouwenkoers viermaal won. De Europees kampioene besloot haar titel niet te verdedigen en richt zich op Parijs-Roubaix, de klassieker met veel kasseienstroken die voor zaterdag op het programma staat.