Tadej Pogacar gaat 'nieuwe uitdaging op onbekend terrein' aan met 'heel sterke ploeg'

Tadej Pogacar heeft al zoveel gewonnen, dat je niet zou verwachten dat hij zondag pas zijn debuut maakt in één de grootste klassiekers van de wielerkalender. Toch rijdt de Sloveense wereldkampioen voor het eerst Parijs-Roubaix. Zijn ploeg UAE Team Emirates geeft hem veel podiumervaring mee voor de 'Hel van het Noorden.'

De Sloveense wielrenner kan zondag bij zijn debuut in Parijs-Roubaix rekenen op ploeggenoten met ervaring op de Noord-Franse kasseien. Zijn ploeg UAE Team Emirates verschijnt aan de start met onder anderen de Belg Florian Vermeersch en de Duitser Nils Politt. Beiden stonden al eens op het podium van de klassieker.

Sterke ploeg

Politt eindigde in 2019 als tweede achter de Belg Philippe Gilbert en werd vorig jaar nog vierde. Vermeersch werd in 2021 tweede achter de Italiaan Sonny Colbrelli. De ploeg bestaat verder uit de Belg Tim Wellens, de Deen Mikkel Bjerg, de Colombiaan Sebastian Molano en de Portugees Antonio Morgado.

'In ieder geval proberen'

"Het is nieuw terrein voor me, maar ik ga de uitdaging aan. We hebben een heel sterke ploeg, met jongens die veel ervaring hebben. Dat kunnen we in ons voordeel gebruiken. Het wordt een erg zware wedstrijd, maar ik denk dat, met de vorm die ik nu heb, dit het juiste moment is om het in ieder geval te proberen", aldus Pogacar op de website van zijn ploeg.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Pogacar gaat het in ieder geval niet cadeau krijgen tijdens de loodzware koers. Mathieu van der Poel jaagt op zijn derde overwinning tijdens 'de Hel van het Noorden'. Maar in koersgek België zijn alle ogen vooral gericht op Wout van Aert. De Belg van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike won gek genoeg pas één monument in zijn rijke carrière: Milaan - Sanremo in 2020, meer dan vijf jaar geleden dus.

Monumenten

Het wielrennen kent vijf zogeheten monumenten; wedstrijden die een bijna mythische status hebben. Dat zijn: Milaan - Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs - Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije. Van Aert jaagt op een einde aan de jarenlange droogte en wil daarna met een goed gevoel aan zijn eerste Giro d'Italia beginnen in mei.