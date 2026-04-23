Het gaat niet goed met de Nederlandse wielerlegende Gert-Jan Theunisse. De ex-topwielrenner woonde een tijdlang in Spanje, maar moest vanwege gezondheidsredenen terugkeren naar Nederland. Daar stuit hij echter op de nodige problemen, zo schetst hij in een openhartig gesprek.

De 63-jarige Brabander boekte in de jaren '80 en '90 grootse wielersuccessen, maar inmiddels kent de voormalig topklimmer grote problemen. Hij woonde jarenlang in Spanje, maar zijn gezondheid liet het niet toe om daar langer te blijven. "Ik heb een dwarslaesie, moest door een ernstige ziekte aan de chemo en heb ook nog grote problemen met mijn hart", zo vertelt hij aan het Brabants Dagblad. "Het was echt niet verantwoord om daar in mijn eentje te blijven."

Gedoe met gemeente

Inmiddels woont Theunisse bij zijn zus en in een caravan in het plaatsje Overloon. Al bijna een half jaar is hij terug in Nederland, maar in die periode kende hij moeilijkheden bij de gemeente. Het lukt maar niet om zijn burgerlijke staat vast te leggen omdat een aantal officiële documenten niet wordt geaccepteerd door Land van Cuijk, de gemeente waar Overloon onder valt. "Dit is toch te gek voor woorden?", vraagt Theunisse zich hardop af.

Politie moet ingrijpen

Hij hekelt de gang van zaken. Hij moet zijn ex-vrouw veelvuldig om hulp vragen voor de documenten en ergert zich aan de 'tenenkrommende vragen' die hij moet beantwoorden bij de gemeente. En het is nog altijd niet opgelost. Sterker nog: Theunisse werd door de politie uit het gemeentehuis gezet toen hij boos werd. Toch hoopt de voormalig topwielrenner op een goede oplossing. "Wel wil ik rechtvaardig behandeld worden en niet als iemand die zich overal maar voor moet verantwoorden alsof hij hier de boel komt besodemieteren of zo, Wat een onzin."

'Echt een verschrikkelijk verhaal'

Woensdagavond kondigde De Telegraaf-opiniemaker Wierd Duk, die ook een interview met de ex-renner had, het verhaal al aan. Tijdens de Vandaag Inside-uitzending vertelde Duk dat het fysiek ook helemaal niet goed gaat met de renner die grote successen boekte in de wielrennerij. "Hij heeft de hele tijd hartaanvallen en dan raakt hij weer bewusteloos. Echt een verschrikkelijk verhaal, zijn hele lichaam houdt er mee op."

Theunisse liet in de jaren '80 en '90 wielerfans genieten van Nederlandse successen. In 1989 werd hij vierde in de Ronde van Frankrijk, won hij de bolletjestrui en pakte hij de iconische etappezege op de top van de l'Alpe d'Huez. In 1988 won hij de bekende eendagskoers Clásica San Sebastián.