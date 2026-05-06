Lotte Kopecky is de nieuwe leider in de Vuelta Femenina. De Belgische sprintster won de vierde rit en neemt ook de leiderstrui over. Dat was echter niet gelukt zonder haar teamgenote Van der Breggen.

De voormalige wereldkampioene van SD Worx-Protime was de beste in de sprint van een uitgedund peloton en neemt dus de leiding in het algemeen klassement over. Achter Kopecky werd haar ploeggenoot Van der Breggen tweede. De Italiaanse Letizia Paternoster werd derde. Van der Breggen deed uitstekend werk door de sprint voor de Belgische aan te trekken en haar in een zetel aan de finish af te leveren. Voor Kopecky was het daarna enkel een kwestie van afmaken.

Door bonificatieseconden neemt Kopecky de rode leiderstrui over van de Duitse Franziska Koch, die vijfde werd in de sprint. In het algemeen klassement heeft Kopecky zes seconden voorsprong op Koch en twaalf seconden op nummer 3 Cédrine Kerbaol uit Frankrijk. Van der Breggen staat vierde op twintig seconden van haar ploeggenoot.

"We waren drie dagen dicht bij maar hadden nog niks", zei Van der Breggen na de rit tegen Eurosport. "Dan ben je heel hongerig voor de overwinning."

Marianne Vos

Voor de Nederlandse toprenster Marianne Vos liep de Vuelta Femenina al snel uit op een ware deceptie. In de eerste rit kwam de Nederlandse keihard ten val. Tijdens die crash brak ze haar sleutelbeen, maar ze sprintte nog wel naar een zevende plaats in de einduitslag. Vos gaf na de finish zelfs aan zich 'best oké te voelen', maar na onderzoeken bleek toch dat de blessure aan haar sleutelbeen ervoor zorgde dat ze niet meer van start kon in de tweede rit.

De Vuelta Femenina duurt nog tot aanstaande zaterdag en dus zijn er nog drie etappes te gaan. Donderdag volgt nog een vlakke etappe, waarbij Kopecky weer hoge ogen zou kunnen gooien. Donderdag en vrijdag staan er twee zware bergetappes op het programma die het algemeen klassement echt moeten gaan vormen.

