Een prachtig gebaar van oud-wielrenner Lance Armstrong. De verguisde koersvedette stuurde zijn ex-collega Bradley Wiggins naar de beste kliniek in Amerika om daar te werken aan zijn traumaverwerking. De rekening liet Armstrong op zijn naam zetten.

Wiggins was in zijn loopbaan een succesvolle wielrenner die in 2012 het hoogtepunt van zijn carrière beleefde. Toen schreef de Brit de Tour de France op zijn naam. Daarna ging het echter bergafwaarts met Wiggins. De oud-wielrenner verviel in een cocaïneverslaving en bouwde een gigantische schuld op. Dit trok ook een enorme wissel op zijn gezin.

Zijn vrouw Cath en kinderen Ben en Bella leden enorm onder de verslaving van Wiggins. De Brit sloot zich soms dagen op in een hotelkamer met enkel een grote hoeveelheid cocaïne. Daarnaast kon hij om het minste of het geringste woest worden en bijvoorbeeld al zijn trofeeën kapot slaan. Zelfs zijn olympische medaille ging er uiteindelijk aan, waarna Wiggins besloot om het roer om te gooien.

Wiggins verloor door zijn verslaving wel zijn vrouw Cath. Het contact met zijn ex-vrouw en kinderen is inmiddels wel helemaal hersteld. De 45-jarige wielrenner Wiggins heeft nu een relatie met een Amerikaanse vrouw.

Lance Armstrong

Wiggins herstelde en is inmiddels helemaal op de goede weg. De Brit moet echter aan zichzelf blijven werken en daar helpt zijn voormalig collega Armstrong hem bij. Tegenover de Engelse media vertelde Wiggins op welke manier de Amerikaan dat doet. "Ik spreek hem nog altijd en we zien elkaar soms. Ik ga vrijdag naar Amerika. Hij heeft een verblijf in een van de beste traumaklinieken betaald in Utah. Daar kijk ik enorm naar uit", zo vertelt Wiggins over zijn band met Armstrong.

In juni vertelde Wiggins ook al over zijn 'inspiratiebron' Armstrong. De twee werden tijdens hun gezamenlijke koersen vrienden, waaronder de Tour de France in 2009. "Lance is een constante bron van inspiratie en hulp voor mij geweest. Hij is een van de belangrijkste mensen die mij heeft gemaakt tot de man die ik nu ben. Mentaal en fysiek heb ik enorm veel aan hem te danken." Armstrong ging zelf ook door een dal heen toen bekend werd dat hij bijna zijn gehele carrière doping had gebruikt.