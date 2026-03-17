Tom Dumoulin kennen we natuurlijk al een geweldige wielrenner, maar de 35-jarige heeft inmiddels een andere sportpassie. Deze week deelde hij daar een foto van op een wel heel idyllische locatie.

Dumoulin kennen we van zijn winst in de Giro d'Italia in 2017, zijn wereldtitel tijdrijden, zijn twee olympische medailles en zijn negen etappe overwinningen in grote rondes. In de zomer van 2022 besloot Dumoulin, die het plezier in de top van de wielersport was verloren, zijn carrière te beëndigden.

Sterke prestaties als hardloper

Daarmee was het nog niet gedaan met de sportieve ambities. Hij ging zich namelijk verdiepen in de wereld van het hardlopen. Dat leverde hem flink wat sterke tijden op. Zo won hij begin 2025 het combinatieklassement van de strandrace en de halve marathon van Egmond. Ook rende hij een ijzersterk marathondebuut (2:29:21).

Het hardlopen is een echte hobby geworden van Dumoulin. Dat bleek ook deze week, toen hij in Parijs was. In de ochten besloot hij het op een lopen te zetten en kwam hij langs de iconische Eiffeltoren. De Limburger kon het uiteraard niet laten om even een plaatje van het imposante gebouw te maken. Opvallend was dat de Olympische ringen van de Zomerspelen van 2024 ook nog een prominente plaats hebben.

i Tom Dumoulin liep maandag langs de Eiffeltoren © Instagram

Actief in wielersport

Wie denkt dat Dumoulin de wielrennerij volledig vaarwel heeft gezet zit mis. Hij is er nog steeds volop in actief. Voor de NOS is hij een van de vaste gezichten van de NOS Wielerpodcast. Die maakt hij samen met commentator Andries Lamain, de eerste afleveringen verschenen eerder deze maand al.

Daarnaast wacht er volgende maand een belangrijk moment voor Dumoulin. Hij kijkt dan mee bij de Amstel Gold Race, de grootste eendagskoers van Nederland. En dat doet hij niet voor niets, want vanaf 2027 krijg hij een enorm belangrijke rol tijdens de Zuid-Limburgse wielerwedstrijd. Dumoulin volgt vanaf 2027 namelijk Leo van Vliet op als koersdirecteur. Hij zwaait dit jaar na 30 jaar af, daarna neemt de voormalig topwielrenner het over.