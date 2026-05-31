Unibet Rose Rockets kwam met een duidelijk doel naar de Giro d'Italia: een ritzege pakken. Met nog één dag te gaan staat de teller nog altijd op nul. Zondag krijgt Dylan Groenewegen in Rome de laatste kans om de missie van zijn ploeg alsnog te voltooien. Oud-topwielrenner Erik Breukink (62) ziet die kans zeker zitten en vertelt aan Sportnieuws.nl waarom een zege veel meer zou zijn dan alleen een mooie afsluiter.

Groenewegen zat deze Giro al meerdere keren dicht bij een dagzege. In de derde etappe naar Sofia sprintte hij naar de derde plek, maar baalde hij vooral van zijn timing: de Nederlander kwam net te laat op gang. In Napels leek een nieuwe kans in de maak, tot hij samen met lead-out Elmar Reinders in de laatste bocht onderuitging op de natte kasseien. Ook in Milaan bleef de beloning uit. Vier vluchters bleven het peloton voor, waarna Groenewegen uiteindelijk als zesde over de streep kwam.

Lof voor Unibet Rose Rockets

Toch is Breukink erg te spreken over de sprinttrein van de ploeg van Bas Tietema. "Ze hebben Dylan meerdere keren in ideale positie gebracht. Het is jammer dat het tot op heden nog niet helemaal is uitgekomen, maar ik denk dat daar zondag in Rome verandering in gaat komen. Dylan heeft in 2017 al eens de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen, dus waarom niet in Rome? Het is een vlak parcours en de honger naar een etappezege is er nog steeds. Dat merk je aan al het enthousiasme binnen de ploeg."

'Wout Poels redt de meubelen'

Niet alleen Groenewegen liet zich zien namens Unibet Rose Rockets. Ook Wout Poels maakte volgens Breukink indruk in de bergetappes. De 38-jarige klimmer ging meerdere keren mee in ontsnappingen en eindigde drie keer in de top tien van een rit.

Vooral zijn strijdlust bleef hangen bij Breukink. "Het is jammer dat hij geen etappe heeft gepakt, maar ik vond het mooi om te zien dat hij altijd tot het einde bleef gaan om punten binnen te sprokkelen voor de ploeg. Hij heeft bergop de meubelen gered, maar als ze de Tour willen halen, heb je in de breedte wel sterkere jongens nodig."

Tour-droom

Een overwinning in Rome zou de Tour-droom van de ploeg geen zekerheid geven, maar wel een flinke duw in de goede richting. Breukink denkt dat Unibet Rose Rockets zich deze Giro aantrekkelijker heeft gemaakt voor nieuwe renners. "Ik denk echt dat er renners voor de tv hebben gezeten deze Giro en dachten: hé, hier zou ik wel voor willen rijden."

Die aantrekkingskracht moet de ploeg eind dit jaar omzetten in een bredere selectie. "De komende winter wordt cruciaal", stelt Breukink. "Als ze nog een paar veelzijdige renners kunnen strikken die ook vanuit een ontsnapping een etappe kunnen winnen, dan maken ze zeker kans op een Tour-deelname. Maar daarvoor zou het toch nog net even lekkerder zijn als Groenewegen weet te winnen in Rome. Zo'n overwinning blijft hangen bij organisatoren, renners en sponsoren."

