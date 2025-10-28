Tom Dumoulin (34) is op relatief jonge leeftijf gestopt met topsport. De Limburgse ex-winnaar van de Giro d'Italia maakt nu theatershows en is commentator bij wielerwedstrijden. Maar wat ambieert hij nog meer?

In 2024 verscheen een biografie over de ex-topwielrenner: Op Gevoel. Dat boek is inmiddels vertaald in het Spaans: Por Sensaciones. Ter promotie van de publicatie sprak Dumoulin met de grote Spaanse sportkrant Marca.

Genieten

De krant vraagt aan Dumoulin wat zijn toekomstplannen zijn. "Ik geniet nu op een andere manier van wielrennen", zo reageert hij.

"Ik ben een ambassadeur voor fietsenmerk Giant. Ik werk voor de televisie. Ik heb een theatershow over mijn carrière. Ik ben nog verbonden aan het wielrennen, zonder de druk die er vroeger aan was gekoppeld. Ik hou echt van deze fase in mijn leven. Ik weet niet hoe lang ik het nog zo ga doen. Misschien nog een paar jaar."

De deur dicht

En daarna? Ziet Dumoulin zichzelf misschien als teamleider of sportief directeur? Voor die opties gooit Dumoulin resoluut de deur dicht. "Nee, dat denk ik niet", legt hij uit.

"Een van de dingen waar ik als wielrenner het minst van hield, was al dat reizen. Ik was meer dan 200 dagen per jaar onderweg. En een directeur of baas moet dat ook doen, daarom zie ik mezelf niet zo snel in die rol, tenzij het mogelijk is vanaf huis te doen, of zo af en toe."

Spaanse ploeg

Wellicht had hij toch moeten proberen te aarden bij een Spaanse ploeg, zegt hij nu tegen Marca. "Annemiek van Vleuten vertelde me bijvoorbeeld dat ze bij Movistar veel autonomie en vrijheid binnen het team had", zegt hij. "Misschien was zo'n team op dat punt in mijn carrière een betere optie geweest, maar ik ben tevreden met hoe het allemaal is gelopen."

Eerder in oktober liep Dumoulin zijn eerste marathon. Dumoulin kwam in Amsterdam over de streep in het Olympisch Stadion in een tijd van 2:29,21. Bijna tien seconden onder zijn gestelde doel van 2,5 uur.