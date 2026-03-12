Annemiek van Vleuten kende grootse successen als topwielrenster. Daarna maakte ze onder meer naam als co-commentator bij de NOS. Daar komt na een jaar echter een einde aan, tot teleurstelling van Van Vleuten zelf.

De vrouw die onder meer wereldkampioene en olympisch kampioene werd in haar rijke carrière laat dat weten in de NOS Wielerpodcast. Daar schoof ze aan bij Andries Lamain en ex-topwielrenner Tom Dumoulin. In de uitzending blijkt dat ze als co-commentator niet meer te horen is tijdens wedstrijden. Vorig jaar schoof ze vaak aan naast Lamain, maar dit jaar mag dat niet meer.

Geen commentaar meer bij NOS

Lamain gooit het balletje op en Van Vleuten bevestigt tot haar teleurstelling dat het inderdaad zo is dat ze geen commentaar meer mag geven. "Wel echt met pijn in mijn hart dat ik dat niet meer mag doen voor de NOS. Echt super jammer, wel echt leuk om hier vandaag nog te zijn."

Het is niet zo dat de leiding van NOS Sport ontevreden over Van Vleuten is, maar het heeft te maken met haar nieuwe werkzaamheden. Ze is sinds vorig jaar actief coach bij Fenix-Premier Tech, een wielerploeg. Daar helpt ze rensters met haar ervaringen uit haar eigen, succesvolle wielercarrière. Dat betekent wel dat ze niet meer het commentaar mag doen bij de NOS.

Van Vleuten baalt flink, al snapt ze het besluit van de NOS wel. "Ik deed het heel graag. Maar, ik snap de overweging dat ik het vanuit de rol bij Fenix ervoor is gekozen dat het niet meer samen kan gaan."

Van Vleuten kende een geweldige loopbaan als wielrenster. De 43-jarige werd tweemaal wereldkampioene op de weg, won tweemaal WK-goud op de tijdrit, was acht keer de beste in een van de grote drie wielerrondes en pakte op de Olympische Spelen van Tokio goud én zilver. Eind 2023 beëndigde ze haar carrièrre, al is ze dus niet verdwenen uit de wielerwereld.

Aan het eind van haar wielercarrière kreeg ze een relatie met de Spanjaard Oscar Abad Suarez. In september 2025 werden ze ouders van een zoontje: Alex Abad van Vleuten.