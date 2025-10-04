De EK wielrennen zijn in volle gang. Zaterdag rijden de vrouwen de wegrace en oud-toprenster Annemiek van Vleuten bekijkt het toernooi in een andere rol, namelijk als commentator bij NOS. Maar er zijn veel vragen over een comeback van de kersverse moeder in het peloton.

Dat heeft vooral te maken met de deelname van Anna van der Breggen aan de wegrace op de EK. Zij beëindigde haar loopbaan aan het einde van 2021, maar de 35-jarige keerde aan het begin van 2025 terug in het peloton.

Van Vleuten is blij met haar terugkeer."Ze heeft zoveel passie en geeft kleur aan de sport", aldus de ex-toprenster. Ze geeft aan dat ze door de comeback van de Van der Breggen zelf ook al vaak de vraag heeft gekregen of ze niet zou willen terugkeren.

"Dat hoor ik echt heel vaak", vertelt de voormalig wereldkampioene tijdens de wegrace van het EK, waarbij ze commentaar geeft voor NOS. "Maar nee, ik kan er toch wel heel stellig in zijn dat dat echt niet gaat gebeuren." Ze is inmiddels twee jaar gestopt en overwoog nooit om weer op de fiets te stappen.

'Als ik een besluit neem'

"Ik denk dat het ook wel bij mijn karakter past. Als ik een besluit neem, dan heb ik daar goed over nagedacht. Het was gewoon het goede moment", aldus de 42-jarige. "Nee ik heb absoluut geen spijt gehad van mijn beslissing om te stoppen."

Beste jaar

De keuze was weloverwogen, hoewel veel wielerfans twijfels hadden of Van Vleuten daadwerkelijk zou stoppen in 2023. "Dat klopt, ja. Maar ik had het eigenlijk al voor 2022 besloten, en dat werd uiteindelijk mijn beste jaar. Dus het hing ook niet van die prestaties af. Het was gewoon mooi geweest. Het wielrennen had ik al een beetje uitgespeeld. Dan is het wel heel mooi dat ik het nu vanuit een andere rol kan blijven volgen."

In 2022 won Van Vleuten de triple in het wielrennen: de Giro d’Italia, de Tour de France Femmes en de Vuelta a España. Nog nooit was een vrouwelijke renster erin geslaagd om die grand slam op haar naam te zetten. In dat jaar werd ze ook uitgeroepen tot beste wielrenster ter wereld.

Moeder

Inmiddels is Van Vleuten ook moeder geworden. Ze maakte afgelopen zomer bekend in verwachting te zijn en begin september werd zoon Alex Abad geboren. Van Vleuten heeft al enkele jaren een relatie met de Spanjaard Óscar Abad.